TDV, Bangladeş\'teki Arakanlı Müslümanlara 10 bin iftar paketi dağıtacak

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Bangladeş'in Cox's Bazar kentinde yaşayan Arakanlı Müslümanlara Ramazan ayı boyunca 10 bin iftar paketi dağıtımı gerçekleştirecek.
Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'daki şiddet olaylarından kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların (Rohingyalar) yaşadığı mülteci kamplarının ihtiyaçları her geçen gün artıyor. Ramazan ayı vesilesiyle artan ihtiyaçlar ise Türkiye Diyanet Vakfı tarafından bölgede karşılanıyor. TDV, Ramazan ayı öncesinde başlattığı gıda kolisi yardımlarına Ramazan ayı içerisinde de iftar ve sahur tabldotları dağıtarak gerçekleştiriyor.
"10 bin iftar paketi dağıtımı gerçekleştireceğiz"
TDV Bangladeş Koordinatörü Oğuzhan Adsız, "Ramazan sevinçlerini o hazırlıklar ve heyecanlar ile yaşayabilsinler diye bu dağıtımlarımızı yapıyoruz. Bu dağıtım çervesinde Arakanlı Müslümanlara ve Bangladeşli Müslümanlarla beraber 3 bin gıda paketi dağıtımı gerçekleştireceğiz. Bunun yanında 10 bin iftar paketi dağıtımı gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.
"25 bin kişinin istifade etmesini ümit ediyoruz"
Arakanlı Müslümanların iftar sevinçlerine ortak olacaklarını belirten Adsız, "Mescitlerimizde, camilerimizde, okullarımızda bu heyecana insanlar ortak olabilecekler. Yapacağımız yardımlardan 25 bin kişinin istifade etmesini ümit ediyoruz" dedi.
"Yardım bağışlarını Rohingyalı mültecilerin istifadesine sunacağız"
Ramazan ayı boyunca Bangladeş'te Kur'an-ı Kerim ve ilahi yarışmaların yanı sıra sosyal etkinliklerinde düzenleneceğini ifade eden Adsız, "Aynı ülkemizde olduğu gibi toplumun refah seviyesiyle beraber bu artışı burada göstermek. Onların da birey olduklarını, mülteci olmadıklarına rağmen zor şartlarda yaşamalarına rağmen, pasaportlarının ve kimliklerinin olmadan yaşamak zorunda kalmalarına rağmen bizler onların yanında bu zorlukların üstesinden gelmeleri için yükünü hafifletmek ve onlara neşe, umut olmak üzere bağışçılarımızın vakfımıza teveccühü ile birlikte bizlere verilen yardımları, bağışları Rohingyalı mültecilerin istifadesine sunacağız" ifadelerini kullandı.
Ramazan ayı öncesi tüm ihtiyaçların tespit edildiğini ve Ramazan içerisinde de yardımların gerçekleştirildiğini söyleyen Adsız, "Ramazan ayı dönemi dışında geriye kalan 11 ay boyunca hiçbir insani yardım kuruluşunun vermediği ve Ramazan'a özel ürünlerin olduğu gıda paketlerimizin dağıtımını gerçekleştiriyoruz" dedi.
Öte yandan, ailelerin gıda ihtiyaçlarına çeşitli yabancı organizasyonlar tarafından yardım edildiğini fakat yetersiz kaldığını aktaran Adsız, "TDV olarak bugüne kadar kampta dağıtımı yapılmayan ve son 4 yıldır bizlerin dağıttığı özel içerikli paketle Rohingyalı Müslümanların Ramazan sevinçlerine ortak olmayı hedefliyoruz" açıklamasını yaptı. - DAKKA
Son Dakika › Yerel › TDV, Bangladeş'teki Arakanlı Müslümanlara 10 bin iftar paketi dağıtacak - Son Dakika
Seçim çalışmaları için Tokat'a giden Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ve beraberindeki 3 kişi trafik kazası geçirdi. Hastaneden taburcu edilen Destici, sağlık durumu hakkında açıklama yaparak seçim süreci boyunca dizlik kullanacağını belirtti. Destici, kazanın seçimlerin kış aylarında yapılmasının zorluğunu gösterdiğini ifade etti.
Balçova Belediye Meclisi son toplantısını gerçekleştirerek meclis üyelerine teşekkür plaketi verdi. Başkan Fatma Çalkaya, uyum içinde alınan önemli kararlarla Balçova için çalıştıklarını belirtti.
Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen, uzman isimler ve akademisyenlerin katıldığı "Antalya'nın Kooperatifçileri Buluşması" panelinde yerelden kalkınma için yapılması gerekenler mercek altına alındı.
Yeniden Refah Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Altınöz, adaylıktan çekileceklerine yönelik iddialara yanıt verdi. Altınöz, 'Yeniden Refah Partisi İBB Belediye Başkan Adayı Mehmet Altınöz olarak açık ve net bir şekilde ifade ediyorum ki adaylıktan çekilmemiz söz konusu değil. Bu tür iddiaları şiddetle hem kınıyoruz hem de bu iddia sahiplerine ispata davet ediyoruz' dedi.
Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Onur Tepeciklioğlu, Antalya Diplomasi Forumu'nu değerlendirerek krizler döneminde diplomasinin önemine vurgu yaptı. Forumda 148 ülkeden 5 bin katılımcı yer aldı ve çeşitli küresel meseleler ele alındı. İsrail-Filistin çatışması ve Güney Afrika'nın temsili gibi konular öne çıktı. ADF, diyalog ve işbirliği için önemli bir platform olarak hizmet veriyor.
Çin hükümeti, ulusal yasama organına sunduğu çalışma raporunda 2024 yılı için öngördüğü başlıkları açıkladı. Raporun öne çıkan başlıkları arasında 2024 GSYİH büyüme hedefinin yaklaşık yüzde 5 olması, kentsel alanlarda 12 milyondan fazla istihdam yaratılması, bütçe açığının GSYİH'ye oranının yüzde 3 olması, yerel yönetimler için 3,9 trilyon yuan değerinde özel amaçlı tahviller çıkarılması, yapay zeka artı girişiminin başlatılması, yenilikçi ve öncü teknoloji araştırmalarının geliştirilmesi gibi konular yer alıyor. Ayrıca, iç talebin genişletilmesi, yabancı sermayeli işletmelere ulusal işletmelerle aynı muamele yapılması, enerji devriminin ilerletilmesi gibi hedefler de belirlendi.
Muğla İl Seçim Kurulu tarafından Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Aday kesin listesi paylaşıldı. 31 Mart Mahalli seçimlere sayılı günler kala Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 18'i siyasi parti ve 3 bağımsız aday olmak üzere toplam 21 aday yarışacak.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatlarıyla 5 yıl içerisinde birbirinden renkli ve özel festival, şenlik ve konser gibi etkinlikler düzenleyerek 6 milyon 217 bin 719 kişiye ulaştı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, düzenli depolama sahası sayısının arttığını ve 1241 belediyeye hizmet verildiğini açıkladı. Ayrıca, 2023 yılında 2 bin 802 çevre projesine 4,5 milyar TL destek sağlandığı belirtildi.
CHP tarafından yeniden aday gösterilmeyen Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, belediye başkan adaylarının nasıl seçileceğinin önceden belirlenmesi gerektiğini söyledi. Deveci, 5 yıllık görev süresinde Atakum'da yapılan hizmetleri anlattı ve Türkiye siyaset kurumunun çekidüzen vermesi gerektiğini vurguladı.
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ilgili kuruluşu TKDK tarafından Ankara'da düzenlenecek olan Tarımda Kadın Emeği Zirvesi, kadın girişimcileri bir araya getirecek. Zirvede kırsal alanda kadının ekonomik hayata katılımı, destekleme mekanizmaları, istihdam ve örgütlenme gibi konular ele alınacak. Ayrıca TKDK destekleriyle yatırım yapan kadın girişimcilerin deneyimleri paylaşılacak ve Hülya Koçyiğit ile söyleşi gerçekleştirilecek.
AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, kentte faaliyet gösteren dernekleri ziyaret ederek, vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerini dinledi. Hatipoğlu, hazırlanan projelerle sorunların çözüleceğini belirtti. Ayrıca mahalle ziyaretlerinde de vatandaşlara hizmet vaatlerini açıklayan Hatipoğlu, belediyenin sorumluluktan kaçmasının düşünülemez olduğunu vurguladı.
Sizin düşünceleriniz neler ?