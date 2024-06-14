TDV, bayramın birinci günü vekalet yoluyla kurban bağışı alacak - Son Dakika
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Yerel

TDV, bayramın birinci günü vekalet yoluyla kurban bağışı alacak

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Genel Müdürü İzani Turan, 81 ildeki müftülüklerin ve vakfın bin 3 şubesinin, bayramın birinci günü mesai bitimine kadar vekalet yoluyla kurban bağışı alacağını söyledi. Turan, hayırseverlerin çevrim içi bağış yapabileceği adresleri ve PTT şubeleri ile bankalar aracılığıyla bağış yapma süresini de açıkladı. TDV'nin görevli ve gönüllülerinin, 79 ülkede kurban kesimi yapmak için çalıştığını belirten Turan, vekaletle kurban kesiminin İslami usullere uygun şekilde gerçekleştirildiğini ve sosyal boyutunun da yerine getirildiğini ifade etti.

14.06.2024 11:00
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Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Genel Müdürü İzani Turan, 81 ildeki müftülüklerin ve vakfın bin 3 şubesinin, bayramın birinci günü mesai bitimine kadar vekalet yoluyla kurban bağışı alacağını söyledi.

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü Turan, vatandaşların TDV'nin "Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş" temasıyla düzenlediği vekaletle kurban organizasyonuna büyük teveccüh gösterdiğini belirtti.

Hayırseverlerin bayramın birinci günü saat 17.00'ye kadar kurban bağışı yapabileceğini duyuran Turan, "Hayırseverlerimiz, 'tdv.org' ve 'bagis.tdv.org' adreslerinden çevrim içi bağış yapabilmenin yanı sıra mobil bağış uygulamamızdan da kurban vekaletlerini emanet edebilecekler. PTT şubeleri ve bankalar aracılığıyla ise 14 Haziran yani bugün mesai saati bitimine kadar bağış yapabilecekler" dedi.

Türkiye Diyanet Vakfı'na emanet edilen kurban bağışlarını, ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için sahada yoğun bir şekilde çalıştıklarını ifade eden Turan, "Vakfımızın görevli ve gönüllüleri, başta Türkiye ve Filistin olmak üzere 79 ülkedeki 348 bölgede kurban kesimi yapmak için yola çıktı" ifadesini kullandı.

İzani Turan, 1993'ten bu yana hayırseverlerin dua ve destekleriyle İslami usullere uygun şekilde güven ve emanete riayet şiarıyla vekaletle kurban kesimi gerçekleştirdiklerini dile getirerek, "Kurban ibadetinin dini esaslara göre eda edilmesini ve sosyal boyutunun en güzel şekilde yerine getirilmesini sağlıyoruz. Bağışların teslim alınmasından kurbanların kesimine ve dağıtımına kadar organizasyonun her aşamasını titizlikle takip ediyoruz. Bunu yaparken aynı zamanda kardeşlik köprüleri kuruyor, muhabbet kaleleri inşa ediyoruz" diye konuştu.

Turan, 2024 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 11 bin 750 lira, yurt dışında 4 bin 750 lira olarak belirlendiğini hatırlattı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel TDV, bayramın birinci günü vekalet yoluyla kurban bağışı alacak - Son Dakika

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