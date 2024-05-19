TDV Etiyopya\'da Yetim Aileler İçin Kalkınma Projeleri Gerçekleştiriyor

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Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) "Unutursan Yetim Kalır" projesi kapsamında Etiyopya'da yetim aileler için kalkınma projeleri gerçekleştiriyor.

Türkiye Diyanet Vakfı, Afrika'nın fakir ülkelerindeki yetim ailelere yardımlarını sürdürüyor. Bu çerçevede Etiyopya'da "Unutursan Yetim Kalır" projesi ile yetim aileler için çeşitli kalkınma projeler geliştiriliyor.

Yetim ailelerin kendi kendilerine geçinmelerini sağlamak için geliştirilen projeler hakkında konuşan Etiyopya Addis Ababa Din Hizmetleri Müşaviri Yaşar Çuhadar, "Diyanet İşleri Başkanlığımızın öncülüğünde Antalya ve Addis Ababa şehirlerini kardeş şehir ilan ettik ve Antalya Müftülüğü ile TDV Antalya Şubesinin destekleriyle Etiyopya'da yetim kalkınma projeleri hazırlayarak yetim aileler için iş projelerini hayata geçirdik. Yetim aileler için gerçekleştirdiğimiz bu projelerle direk ve dolaylı olarak 10 bin kişiye ulaştık" ifadelerini kullandı.

Farklı iş kollarında TDV'nin yetim ailelere destekte bulunduğunu ifade eden Çuhadar, "Etiyopya'nın kahvesi meşhur olduğu için 25 yetim aileye kahve tezgahı ve malzemeleri satın alarak hayatlarını idame ettirmelerini sağladık. Ayrıca Etiyopya'da yaygın olarak tüketilen incera ekmeğini üretmek için 25 ailemize de incera ekmeği makinesi satın alarak hibe ettik. Kalkınma projemiz kapsamında 70 yetim ailemize süt keçisi, 100 yetim ailemize ise insani gıda yardımında bulunduk. Bu yardımlarımızın yanında Etiyopya'nın farklı bölgelerinde bulunan yetim ailelere yemek ikramında da bulunuyoruz" şeklinde konuştu.

Yetimlerin ihtiyaçlarının karşılanması noktasında duyarlılık gösteren hayırseverlere teşekkür eden Çuhadar, "Özellikle yetim kalkınma projeleri müşavirliğimiz tarafından periyodik aralıklarla kontrol edilerek projenin sürekliliği sağlanıyor" dedi. - ANKARA