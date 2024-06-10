TDV KAGEM Yaz Okulu Kayıtları Başladı - Son Dakika
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TDV KAGEM Yaz Okulu Kayıtları Başladı

Türkiye Diyanet Vakfı Kadın, Aile ve Gençlik Merkezi tarafından düzenlenecek olan yaz okulu kayıtları başladı. Ortaokul ve lise öğrencilerinin katılabileceği yaz okulunda, gençler milli ve manevi gelişimlerine destek olacak seminerler, söyleşiler ve atölye çalışmaları düzenlenecek. Öğrenciler, Kur'an-ı Kerim ve dini eğitimlerin yanı sıra bilimden sanat faaliyetlerine kadar pek çok etkinlikten faydalanma fırsatı bulacaklar. Kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler, TDV KAGEM'in sosyal medya hesaplarından ayrıntılı bilgilere ulaşabilirler.

10.06.2024 10:56
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Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kadın, Aile ve Gençlik Merkezi (KAGEM) tarafından ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik düzenlenecek olan yaz okulu kayıtları başladı.

Türkiye Diyanet Vakfı Kadın, Aile ve Gençlik Merkezinde düzenlenecek olan yaz okulunda, ortaokul öğrencileri 1-12 Temmuz tarihleri arasında, lise öğrencileri ise 22 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında iki hafta hem eğlenecek hem de öğrenecek. Gençlerin milli ve manevi gelişimlerine destek olabilmek amacıyla hazırlanan seminer, söyleşi ve atölye çalışmalarının yer alacağı yaz okulunda öğrenciler, Kur'an-ı Kerim ve dini eğitimlerin yanı sıra bilimden sanat faaliyetlerine, söyleşilerden atölye çalışmalarına kadar pek çok etkinlikten faydalanma fırsatı bulacaklar.

Yaz okuluna kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler, ayrıntılı bilgilere TDV KAGEM'in sosyal medya hesaplarından ulaşabilecek. - ANKARA

Kaynak: İHA

Sosyal Medya, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

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