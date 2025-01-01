Tefenni'de Yılbaşı Güvenlik Tedbirleri

Yerel

Burdur Tefenni'de yılbaşı tedbirleri sabah saatlerine kadar sürecek

BURDUR - Tefenni'de yılbaşı gecesi vatandaşların huzuru ve güvenliği için güvenlik güçleri denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Trafik kontrollerinden eğlence mekanlarına kadar geniş çaplı tedbirler alındı.

Burdur'un Tefenni ilçesinde, yeni yıla huzur ve güven içinde girilmesi amacıyla yılbaşı tedbirleri kapsamında denetimler sabah saatlerine kadar devam edecek. İlçede görevli güvenlik ekipleri, iki ayrı noktada trafik kontrolü yaparak sürücülerin kurallara uyup uymadıklarını dikkatle inceliyor.

Ekipler ayrıca kafe ve eğlence mekanlarında hijyen şartları, işletme ruhsatları ve yasal düzenlemelere uygunluk denetimleri gerçekleştirdi. Yetkililer, vatandaşların herhangi bir sorun yaşamadan yılbaşı gecesini geçirmeleri için gereken tüm hazırlıkların yapıldığını belirtti.

Sabah saatlerine kadar sürecek denetimlerde, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için ekiplerin teyakkuzda olduğu ve gerekli durumlarda anında müdahale edileceği ifade edildi.