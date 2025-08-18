Tehlike Saçan Bina Yıkılmayı Bekliyor

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan iki katlı ev, tehlike saçıyor.

Gölbaşı ilçesi Yeni Mahalle İstasyon Caddesi üzerinde bulunan iki katlı evin her an çökme riski taşıdığını belirten mahalle sakinleri evin yıkılmasını bekliyor. Duvarlarında ve çatısında derin çatlaklar oluşan ve kolonlarında gözle görülür deformasyonlar bulunan bina, çevredeki vatandaşlar için büyük bir tehdit oluşturuyor.

Mahalle sakinleri, "Çocuklarımız sokakta oynarken tedirgin oluyoruz. Bu bina her an yıkılabilir. Defalarca bildirdik ama henüz bir işlem yapılmadı" diye konuştu. - ADIYAMAN