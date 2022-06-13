Tehlikeli yolculuk! Yenikapı-Hacıosman metrosu kapıları açık hareket etti - Son Dakika
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Tehlikeli yolculuk! Yenikapı-Hacıosman metrosu kapıları açık hareket etti

13.06.2022 11:06

İstanbul'un en çok yolcu taşıyan metrolarından olan Yenikapı-Hacıosman metrosunda, kapının açık kalması sebebiyle tehlikeli anlar yaşandı. Ekiplerin müdahale ettiği kapıda yaşanan arıza giderilemedi.

Yenikapı- Hacıosman seferini yapan bir metroda iddiaya göre metro, Yenikapı istasyonuna bir kapısı açık halde geldi. Vatandaşlar araca bindi fakat vagonun kapısı kapanmadığı için Vezneciler durağına kadar metronun bir kapısı açık şekilde yolculuk yaptı.

MÜDAHALE EDİLMESİNE RAĞMEN DÜZELMEDİ

Kapı açık halde seyahat eden iki vatandaş, kapının önünde durarak çocukları orta alana doğru yönlendirdi. Ardından yolcuların durumu haber vermesi üzerine görevliler arızalı kapıya müdahalede bulundu ancak kapıdaki arıza giderilemedi. Metro, yolcuların indirilmesinin ardından istasyondan ayrıldı. Yolcuların metroda kapısı açık seyahat ettiği anlar ise cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

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Yenikapı metrosunda açık kapıyla yolculuk kamerada Yenikapı metrosunda açık kapıyla yolculuk kamerada
Kaynak: İHA

Hacıosman, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tehlikeli yolculuk! Yenikapı-Hacıosman metrosu kapıları açık hareket etti - Son Dakika

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