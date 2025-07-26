TEI ve AFGM'den 5 Yıllık İşbirliği Sözleşmesi - Son Dakika
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TEI ve AFGM'den 5 Yıllık İşbirliği Sözleşmesi

TEI ve AFGM\'den 5 Yıllık İşbirliği Sözleşmesi
26.07.2025 14:51
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TEI, IDEF 2025'te AFGM ile Cougar helikopterleri için 5 yıllık bakım ve onarım sözleşmesi imzaladı.

Türkiye'nin havacılık motorlarındaki lider şirketi TEI, IDEF 2025'te Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü (AFGM) ile 5 yıl sürecek bir iş birliği sözleşmesi imzaladı.

17'nci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF 2025'in 2'nci gününde gerçekleştirilen imza törenine TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut F. Akşit, AFGM Genel Müdürü İmdat Ersoy ve beraberlerindeki heyetler katıldı. 1'inci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nün de tamir kabiliyetlerini kullanarak, bugüne kadar 150'ye yakın Makila 1A1 motor ve modülünün bakım ve onarım faaliyetlerini başarıyla tamamlayan TEI, imzalanan sözleşme kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde kullanımda olan Cougar helikopterlerine güç veren Makila 1A1 motorlarının bakım, onarım, test faaliyetleri ile kaza-kırım inceleme, yenileme, depo seviyesi bakım, modifikasyon ve yerinde onarım hizmet desteklerinin sağlanması konularında AFGM'ye hizmet verecek.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından aktif şekilde kullanılan Cougar helikopterlerinin operasyonel kalması için kritik bir öneme sahip anlaşmayla birlikte TEI, 1'inci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nün de desteği ile, 5 yıl boyunca Makila 1A1 motor ve modüllerinin tamir ve bakım faaliyetlerini üstlenmeye devam edecek. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Teknoloji, Havacılık, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Yerel, TEI, Son Dakika

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