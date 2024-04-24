Tek-Art Holding'den eski Devlet Bakanı Mehmet Ali Yılmaz'ın vefatıyla ilgili açıklama - Son Dakika
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Tek-Art Holding'den eski Devlet Bakanı Mehmet Ali Yılmaz'ın vefatıyla ilgili açıklama

Tek-Art Holding, eski Devlet Bakanı Mehmet Ali Yılmaz'ın vefatıyla ilgili açıklama yaparak, büyük bir kayıp yaşandığını duyurdu. Yılmaz'ın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtilirken, cenazesinin 26 Nisan 2024 Cuma günü defnedileceği açıklandı.

24.04.2024 20:33
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Tek-Art Holding'den eski Devlet Bakanı Mehmet Ali Yılmaz'ın vefatıyla ilgili açıklama yapıldı.

Tek-Art Holding'den yapılan açıklamada, "En değerli varlığımız, aile büyüğümüz, sevgili babamız, canımız, Tek-Art Holding Yönetim Kurulu Başkanımız, eski Devlet Bakanı, Trabzonspor Onursal Başkanı Mehmet Ali Yılmaz'ı bugün Beşiktaş'taki evinde ailesinin yanında dinlendiği odasında saat 13.00 sıralarında geçirdiği kalp krizi sonucu maalesef kaybettik. Cenazesi, 26 Nisan 2024 Cuma günü Altunizade Marmara İlahiyat Fakültesi Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet aile kabristanlığına defnedilecektir. Bütün sevenlerinin, yakınlarının, dostlarının ve Trabzonspor camiasının başı sağ olsun" denildi. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tek-Art Holding'den eski Devlet Bakanı Mehmet Ali Yılmaz'ın vefatıyla ilgili açıklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tek-Art Holding'den eski Devlet Bakanı Mehmet Ali Yılmaz'ın vefatıyla ilgili açıklama - Son Dakika
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