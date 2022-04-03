Tek çocuğu 'Anne' diyebilsin diye bir umut bekliyor - Son Dakika
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Tek çocuğu 'Anne' diyebilsin diye bir umut bekliyor

03.04.2022 15:36
Tek çocuğu 'Anne' diyebilsin diye bir umut bekliyor

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yaşayan Mustafa ve Nuray Doğan çiftinin 7 yaşındaki serebral palsi hastası kızları Simay, kök hücre tedavisiyle hayata tutunabilmek için umut bekliyor.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yaşayan Mustafa ve Nuray Doğan çiftinin 7 yaşındaki serebral palsi hastası kızları Simay, kök hücre tedavisiyle hayata tutunabilmek için umut bekliyor.

Darıca ilçesinde yaşayan 36 yaşındaki fabrika işçisi Mustafa Doğan ve 32 yaşındaki ev hanımı Nuray Doğan çiftinin, 7 yıl önce Simay adını verdikleri bir kız çocukları oldu. Çocuklarının mutluluğunu çok fazla yaşayamayan çift, kızlarının 3 aylıkken götürdükleri hastanede serebral palsi hastası olduğunu öğrendi. Adeta dünyaları başlarına yıkılan çiftin yıllarca gitmedikleri doktor kalmadı. Kızlarındaki her gelişmeyle mutluluktan havaya uçan çift, 7 yıl sonra minik Simay'ın konuşabilmesi ve derdini anlatabilmesi için umutlarının olduğunu öğrendi. Kök hücre tedavisiyle kızlarının 'Anne', 'Baba' diyebileceğini, belki de yürüyebileceğini öğrenen çift, bu tedaviyi uygulayan hastaneyi aradı. Aile, hayırsever vatandaşlardan destek beliyor.

"Belki çocuğum 'Anne' diyecek, 'Baba' diyecek"

Kızı için bir umutları olduğunu gözyaşları içinde anlatarak hayırsever vatandaşlardan destek beklediklerini söyleyen Nuray Doğan, "Yeni bir umudumuz var bizim. Kızımın kök hücre tedavisi. Sadece 5 günlük bir tedaviyle bana 'Çocuğun yürüyebilir, konuşabilir' dediler. Belki çocuğum 'Anne' diyecek, 'Baba' diyecek. Biz, 6-7 senelik emeğimizin karşılığını alabileceğiz. Fakat eşimin buna durumu yok. ben zaten çalışamıyorum, sürekli kızımla ilgilenmek istiyorum. Farklı bir iş yapma imkanımız yok, destek bekliyoruz. Kendilerini bizim yerimize koysunlar, evladımın yerine koysunlar. Kızım için bir umut bekliyorum, en ufak bir destek bekliyorum. En azından ilk seans ücretini karşılayıp, bu değişimini onlarla birlikte tatmak istiyorum" diye konuştu.

"İlaçlarla bir tık daha ileriye gitti"

Kızlarının hastalığını 3 aylıkken öğrendiklerini söyleyen baba Mustafa Doğan ise "3 parmağının açılmadığını gördük, hastaneye gittik. 'Sizin çocuğunuz görmüyor, duymuyor' dediler ilk başta. Ondan sonra yavaş yavaş biz tedavi aramaya başladık. Bunun neticesinde biraz daha ilerletmeye başladık, ilaç tedavisi, fizik tedavi uyguladık. Şu anda yürüyemiyor, konuşamıyor, dengesi yok, algısı yavaş. Bunun tek bir tedavisi varmış; kök hücre tedavisi. 3 seanslık bir tedavi. Simay yoğun bakımda çok kaldı. 1 ay yoğun bakımda kalıyordu, çıkarıyorduk, birkaç ay sonra tekrar yoğun bakımdaydı. Boğazını deldiler, nöbetleri durdu. Doktorlarımız bizi yurt dışı ilaçlarına yönlendirmeye başladılar. O ilaçlarla bir tık daha ileriye gitti" şeklinde konuştu. - KOCAELİ

Tek çocuğu 'Anne' diyebilsin diye bir umut bekliyor
Tek çocuğu 'Anne' diyebilsin diye bir umut bekliyor
Tek çocuğu 'Anne' diyebilsin diye bir umut bekliyor
Tek çocuğu 'Anne' diyebilsin diye bir umut bekliyor
Tek çocuğu 'Anne' diyebilsin diye bir umut bekliyor
Tek çocuğu 'Anne' diyebilsin diye bir umut bekliyor
Tek çocuğu 'Anne' diyebilsin diye bir umut bekliyor
Tek çocuğu 'Anne' diyebilsin diye bir umut bekliyor
Tek çocuğu 'Anne' diyebilsin diye bir umut bekliyor
Tek çocuğu 'Anne' diyebilsin diye bir umut bekliyor
Tek çocuğu 'Anne' diyebilsin diye bir umut bekliyor
Tek çocuğu 'Anne' diyebilsin diye bir umut bekliyor

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Mustafa Doğan, Kök Hücre, Kocaeli, Baba, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Tek çocuğu 'Anne' diyebilsin diye bir umut bekliyor - Son Dakika


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