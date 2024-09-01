Tekeciler 5'inci Çocuk Sanat Şenliği Renkli Görüntülere Sahne Oldu - Son Dakika
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Tekeciler 5'inci Çocuk Sanat Şenliği Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Tekeciler 5\'inci Çocuk Sanat Şenliği Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Tepebaşı Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenen Tekeciler 5'inci Çocuk Sanat Şenliği, renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlikte tiyatro, müzik performansları, resim ve şiir gibi etkinlikler düzenlendi. Başkan Ataç, çocukların gelecekte güzel yerlerde olacaklarına inandığını belirtti.

01.09.2024 12:44  Güncelleme: 12:57
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Tepebaşı Belediye'nin destekleri ile düzenlenen Tekeciler 5'inci Çocuk Sanat Şenliği, renkli görüntülere sahne oldu. Etkinliğe katılan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, "Geleceğimizde bu çocuklarımızı çok güzel yerlerde göreceğimize eminim, yolunuz açık olsun" dedi.

Tepebaşı Belediyesi kentteki kültür ve sanat etkinliklerine katkı sunmaya devam ediyor. 2019 yılında Tekeciler Mahallesi'nde çocukların yaz tatillerini sanatla uğraşarak geçirmeleri, sevgiyi, dayanışmayı, kardeşliği paylaşmaları ve okuma kültürlerini geliştirmeleri amacıyla kurulan ve gönüllülüğe dayalı olarak yürütülen Çocuk Sanat Şenliği'nin bu yıl 5'incisi gerçekleştirildi. Erol Büyükmeriç Sanat Evi'nde düzenlenen program renkli görüntülere sahne oldu. Şenlikte tiyatro, piyano ve enstrüman performansları, çocuk şarkıları, şiir yorumları resim, karikatür, şiir yorumları gibi etkinlikler düzenlendi.

"Bırakın başka bir köyü, Anadolu'da başka şehirlerde bile olmayabilir"

Programda katılımcılara seslenen Başkan Ataç da etkinliğin önemine değinerek, "Öncelikle Erol Büyükmeriç, Sanat Evi Müdürü Nurdan Kılıç ve Mustafa Muhtarımız başta olmak üzere bu güzel işe destek olan, emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Burada yapılanlar her sene daha iyi noktaya ulaşıyor. Çocuklarımız arp çaldı mesela, ne kadar güzel. Yapılan bu güzel işler, bırakın başka bir köyü, Anadolu'da başka şehirlerde bile olmayabilir. O yüzden yürekten kutluyorum, dilerim ki bu güzellikler başka köylerimizde de gerçekleşsin. Çocuklarımız bugün sahnede profesyonel tiyatrocular, şairler gibiydiler, inanın hayran kaldım. İnşallah tüm köylerimize bu güzel etkinlikler yayılır. Geleceğimizde bu çocuklarımızı çok güzel yerlerde göreceğimize eminim, yolunuz açık olsun" diye konuştu.

Şenliğe Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ın yanı sıra Eskişehir Ticaret Borsası Başkanı Ömer Zeydan, Eskişehir Kent Konseyi Başkanı Ahmet Kapanoğlu, Tepebaşı Belediyesi Meclis Üyesi Zehra Zeydan, Tekeciler Mahalle Muhtarı Mustafa İmdat, gönüllüler ve vatandaşlar katıldı. Mahalle sakinleri de şenliğe sunduğu katkılardan ötürü Başkan Ataç'a teşekkürlerini iletti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tekeciler 5'inci Çocuk Sanat Şenliği Renkli Görüntülere Sahne Oldu - Son Dakika

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