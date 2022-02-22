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Tekeler Mahallesi Korona virüsteki mücadelesini doğal yaşama borçlu - Son Dakika

Tekeler Mahallesi Korona virüsteki mücadelesini doğal yaşama borçlu

22.02.2022 09:41
Tekeler Mahallesi Korona virüsteki mücadelesini doğal yaşama borçlu

Aydın'ın Karpuzlu ilçesi kırsal Tekeler Mahallesi'nde Korona virüs vakası nadir olarak görülürken, mahalle sakinleri doğal ürünlerle salgına savaş açtıklarını belirtti.

Aydın'ın Karpuzlu ilçesi kırsal Tekeler Mahallesi'nde Korona virüs vakası nadir olarak görülürken, mahalle sakinleri doğal ürünlerle salgına savaş açtıklarını belirtti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görüldüğü günden bu yana 89 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Korona virüs etkisini sürdürmeye devam ediyor. Bir yandan başlatılan aşı çalışmaları bir yandan da alınan önlemlerle salgının önüne geçilmeye çalışılırken, Karpuzlu ilçe merkezinden fazla nüfusu ile dikkat çeken kırsal Tekeler Mahallesi Korona virüs vakalarındaki başarısı ile de farkındalığını ortaya koyuyor. Doğal yaşamları ve organik beslenmeleri Korona virüse adeta savaş açan Tekeler Mahallesi'nde Korona virüs vakaları diğer bölgelere göre oranla daha az görülüyor.

Mahallede herkesin gün boyu tarla ve bahçe işleri ile uğraştığını ve bu nedenle de fazla insan kalabalığına girilmediğini belirten Tekeler Mahalle Muhtarı Ersin Erçetin, "Covid 19 virüsü kolay atlatmanın sebebi arıcımız arılarıyla, hayvancımız hayvanlarıyla, çiftçimiz tarla bahçe yayla işleri ile herkes kendi işiyle uğraşıyor. Bugüne kadar fazla insanlarla iç içe olmayıp temastan kaçındık. Tabi bunun yanı sıra bal polen gibi doğal organik ürünler ile de kendimizi korumaya çalıştık. Bugüne kadar Korona virüs ile mücadelemizi güzel götürdük inşallah bundan sonra da en az bu kadar başarı gösteririz. İnşallah kısa zamanda da Korona virüs son bulur ve tüm dünya bu sorundan da kurtulur" dedi. - AYDIN

Tekeler Mahallesi Korona virüsteki mücadelesini doğal yaşama borçlu
Tekeler Mahallesi Korona virüsteki mücadelesini doğal yaşama borçlu
Tekeler Mahallesi Korona virüsteki mücadelesini doğal yaşama borçlu
Tekeler Mahallesi Korona virüsteki mücadelesini doğal yaşama borçlu

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Koronavirüs, Karpuzlu, Savaş, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Tekeler Mahallesi Korona virüsteki mücadelesini doğal yaşama borçlu - Son Dakika


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