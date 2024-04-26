Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer'in Mal Varlığı Açıklandı - Son Dakika
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Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer'in Mal Varlığı Açıklandı

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer\'in Mal Varlığı Açıklandı

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, mal varlığını 130 milyon 423 bin TL değerinde olduğunu açıkladı. Belediyedeki panolara asılan mal varlığı listesine göre, Yüceer'in çeşitli yerlerde milyonlarca TL değerinde mesken ve altınları bulunuyor.

26.04.2024 11:11  Güncelleme: 11:16
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Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, mal varlığını 130 milyon 423 bin TL değerinde olduğunu açıkladı.

31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen mahalli idareler seçiminde Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Dr. Candan Yüceer, mal varlığını belediyedeki panolara astı.

130 milyon 423 bin TL değerinde mal varlığı var

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer'in belediyedeki panolara asarak açıkladığı mal varlığına göre, Ankara Ayrancı'da mali değeri 15 milyon TL olan mesken 2018 yılında alınmış, Tekirdağ Çorlu'da mali değeri 20 milyon TL olan mesken, 2015 yılında alınmış. Muğla Milas'ta 20 milyon TL değerinde mesken, 2022 yılında alınmış. Tekirdağ Çerkezköy'de mali değeri 6 milyon TL olan mesken 2022'de alınmış. İnşaatı devam eden Çerkezköy Tepe mevkii Askar Villaları burada 3 tam villa ve 1/3 hisse, 67 milyon TL değerinde mesken, arsa payı karşılığı müteahhit firmadan alınmış, henüz teslim yapılmamış. Banka hesaplarında 1 milyon TL ve 13 bin doları var. 1 milyon TL değerinde de altını olduğunu açıkladı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer'in Mal Varlığı Açıklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer'in Mal Varlığı Açıklandı - Son Dakika
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