Tekirdağ'da 2 Yeni Otobüs Hattı Hizmet Vermeye Başlayacak

(TEKİRDAĞ)- Tekirdağ'da ulaşımda 2 yeni hat hizmete girecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, "Süleymanpaşalı vatandaşlarımızın hizmetine sunacağımız 29 ve 30 No'lu hatlarımızın hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, şehiriçi ulaşımında 2 yeni hattı daha vatandaşların hizmetine sunuyor. Süleymanpaşa İlçesi'nde 29 No'lu Yeni Otogar- Altınova ve 30 No'lu Yeni Otogar-Değirmenaltı hatları Perşembe gününü Cuma gününe bağlayan gece saat 00.00'dan itibaren hizmete giriyor. Her iki hat da saat başlarında Tekirdağ Yeni Otogar'dan kalkış yapacak.

Konu ile ilgili açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, "Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak kentimizin mevcut durumdaki ulaşım ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap olacak çalışmalara imza atıyoruz. İnsani gelişmişlik düzeylerinin değerlendirilmesinde güçlü ulaşım ağı, toplu taşıma ve ulaşım hizmetlerinin çok önemli olduğunun farkındayız. Bu kapsamda Süleymanpaşalı vatandaşlarımızın hizmetine sunacağımız 29 ve 30 No'lu hatlarımızın hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

29 Yeni Otogar-Altınova güzergahı

-Gidiş: Yeni Otogar – Muratlı Caddesi- Köprübaşı- Uğur Mumcu Caddesi- Sanayi Caddesi- Atatürk Bulvarı – Gazi Hasan Paşa Caddesi(Son Durak Altınova File Market)

-Dönüş: Altınova File Market önü - Gazi Hasan Paşa Caddesi - Atatürk Bulvarı -(Eski Turizm Otelciliğin oradan dönecek aynı güzergahı takip edecek) Köprübaşı- Çarşı – Muratlı Caddesi- Yeni Otogar

30 Yeni Otogar-Değirmenaltı güzergahı

-Gidiş: Yeni Otogar – Muratlı Caddesi – Çarşı – Cumhuriyet Meydanı- Eski Otogar – Fatih Sultan Mehmet Bulvarı – Baykallar – Şehit Rüştü Ökeler Caddesi – Necip Fazıl Kısakürek Caddesi- Öğretmenler Caddesi - Müjgan Kalelioğlu Caddesi – Şehit Serkan Tuban Caddesi – Kentkur – YSK Center –Değirmenaltı

-Dönüş: Fatih Sultan Mehmet Bulvarı – Yaylalıkent - Kentkur (dönüşte aynı güzergahı takip edecek)