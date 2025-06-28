Tekirdağ\'da 21. Yayla Şenlikleri Coşkusu

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen 21. Yayla Şenlikleri'nde Karadenizlilerin oluşturduğu yaklaşık 1 kilometrelik horon kuyruğu renkli görüntülere sahne oldu.

Süleymanpaşa ilçesindeki Karadeniz Mahallesi'nde bu yıl 21'incisi yapılan Yayla Şenlikleri, adeta horonla özdeşleşti. Etkinlik boyunca kemençenin sesiyle coşan vatandaşlar, alanın etrafını saran ve sonu görünmeyen horon halkaları oluşturdu. Uzunluğu yaklaşık 1 kilometreyi bulan horon kuyruğunun sonu gözükmedi. Horon kuyruklarının alana sığması için görevliler zaman zaman uyarılarda bulundu.

Kemençe gece yarılarına kadar susmadı

Kemençesiyle horona eşlik eden Gökdeniz İncehasan, şenliğin artık bir gelenek haline geldiğini belirterek, "Yayla şenliklerinin 21 senesindeyiz. Büyük horon halkaları oluyor. Ben de kemençeciyim, burada çalıyorum. Gece yarılarına kadar eğleniyoruz. Bütün halkımızı buraya bekliyoruz. Çok mutluyuz. Yaşadığımız sürece horonumuzu burada devam ettireceğiz. Horon halkalarımız şenliğin bütün etrafını dolaşıyor" dedi. - TEKİRDAĞ