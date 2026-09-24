Tekirdağ'da 7.5'lik deprem tatbikatı öncesi 23 afet grubu yöneticisi toplandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tekirdağ'da 7.5'lik deprem tatbikatı öncesi 23 afet grubu yöneticisi toplandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ\'da 7.5\'lik deprem tatbikatı öncesi 23 afet grubu yöneticisi toplandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul-Adalar merkezli 7.5 büyüklüğündeki deprem tatbikatı öncesi Tekirdağ'daki hazırlıklar değerlendirildi. AFAD toplantısına 23 afet grubu yöneticisi katıldı; koordinasyon ve olay sürümleri gözden geçirildi.

İstanbul- Adalar merkezli 7.5 büyüklüğündeki deprem senaryosu üzerine kurgulanan tatbikat öncesinde Tekirdağ'daki hazırlıklar değerlendirildi. AFAD Tekirdağ Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda, tatbikat kapsamında yürütülecek çalışmalar ve senaryo doğrultusunda uygulanacak olay sürümleri ele alındı.

Tatbikat planlama toplantısı, Tekirdağ'daki 23 afet grubunun yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda, muhtemel bir deprem durumunda kurumlar arasında yürütülecek koordinasyon, görev ve sorumluluklar ile tatbikat kapsamında uygulanacak senaryolar değerlendirildi.

Toplantıda ayrıca daha önce hazırlanan olay sürümleri (enjekteler) üzerinden değerlendirmelerde bulunularak, tatbikatın son planlama aşamasına ilişkin görüş alışverişi yapıldı. Hazırlanan senaryonun uygulanması sırasında kurumlar arası koordinasyonun etkin şekilde sağlanmasına yönelik çalışmalar gözden geçirildi.

AFAD Tekirdağ Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıyla, deprem senaryosu kapsamında Tekirdağ'da yürütülecek çalışmaların son hali değerlendirilerek tatbikat öncesi hazırlıklar gözden geçirildi.

Kaynak: İHA
Deprem TatbikatıTekirdağİstanbulAdalarDepremGüncelYerelAFADSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fen laboratuvarının kimyasalları çöpte patladı Okulun yanında panik anları Fen laboratuvarının kimyasalları çöpte patladı! Okulun yanında panik anları
Yaşlı adamı ellerini zincirleyip ağaca bağladılar Yaşlı adamı ellerini zincirleyip ağaca bağladılar
Karadeniz’de av bereketi tezgaha yansıdı: Palamudun tanesi 50 lira Karadeniz'de av bereketi tezgaha yansıdı: Palamudun tanesi 50 lira
Fon krizinde uzmanlardan çarpıcı uyarı “Tasfiye yıllarca sürebilir“ Fon krizinde uzmanlardan çarpıcı uyarı! "Tasfiye yıllarca sürebilir"
’Siyasi parti broşürü’ cinayetinde karar 21 yaşındaki genci öldüren sanığa indirimli ceza 'Siyasi parti broşürü' cinayetinde karar! 21 yaşındaki genci öldüren sanığa indirimli ceza
Avukatın boğazına bıçak dayadı 7 yıl 1 ay hapisle serbest bırakıldı Avukatın boğazına bıçak dayadı! 7 yıl 1 ay hapisle serbest bırakıldı
11:47
Deprem nedeniyle Şanlıurfa’da eğitime 1 gün ara verildi
Deprem nedeniyle Şanlıurfa'da eğitime 1 gün ara verildi
11:42
Amedspor’a milli arada müjdeli haber Kasaya çuval çuval para girecek
Amedspor'a milli arada müjdeli haber! Kasaya çuval çuval para girecek
11:27
Galatasaray’dan puan almıştı, Süper Lig’de beklenmedik ayrılık
Galatasaray'dan puan almıştı, Süper Lig'de beklenmedik ayrılık
11:09
Şanlıurfa Valisi: Can kaybı yok, yıkım ihbarı da alınmadı
Şanlıurfa Valisi: Can kaybı yok, yıkım ihbarı da alınmadı
11:04
Trump’tan Şi’ye savaş uçaklı karşılama Yüzündeki ifade dikkat çekti
Trump'tan Şi'ye savaş uçaklı karşılama! Yüzündeki ifade dikkat çekti
10:58
Çok sayıda ilimizi sallayan deprem anı kamerada
Çok sayıda ilimizi sallayan deprem anı kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2026 12:12:05. #.0.2#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da 7.5'lik deprem tatbikatı öncesi 23 afet grubu yöneticisi toplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei