Tekirdağ'da Arazi Krizi: Yol Tel Örgüyle Kapandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da Arazi Krizi: Yol Tel Örgüyle Kapandı

Tekirdağ\'da Arazi Krizi: Yol Tel Örgüyle Kapandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir vatandaş, kendisine ait olduğunu iddia ettiği araziden geçen yolu tel örgü ile kapattı. Olay mahalleli arasında tepkiye yol açarken, yetkililer konuyla ilgili uzlaşma sağlamak için çalışmalara başladı.

20.11.2024 14:39  Güncelleme: 14:44
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Tekirdağ'da kendisine ait olduğunu iddia ettiği araziden geçen yolu tel örgü çekerek kapatan şahsa mahalleli tepki gösterdi.

Merkez Süleymanpaşa ilçesinde bir vatandaş, kendisine ait olduğunu belirttiği araziden geçen yolu tel örgü çekerek ulaşıma kapattı. Olay, mahallede tepkiye yol açtı. Arazinin sahibi Ayla Güven, tapularının 1982'den beri mevcut olduğunu ve belediye ile uzlaşma beklediklerini ifade etti.

Kentte salı pazarı olarak bilinen Soysal Sokak üzerindeki 2 bin 120 metrekarelik arazinin sahibi olduğunu ileri süren Ayla Güven, yolun geçtiği alanın kendilerine ait olduğunu uzun yıllar sonra öğrendiklerini belirterek, "1982'den beri tapumuz var. Bir buçuk yıl önce buradan haberimiz oldu. Bugün belediye yetkilileriyle görüştük, uzlaşma bekliyoruz" dedi.

Yolun tel örgüyle çevrilmesi mahallede adeta krize yol açtı. Vatandaşlardan Mehmet Sabancı, olaya tanık olduğunda çok şaşırdığını belirterek, "Direkleri dikmeye başladıklarında 'ne oluyor' dedim. Sonra bir saat içinde yolu tamamen kapattılar. Buranın sahipli olduğunu bilmiyorduk" diye konuştu.

Uzlaşma sağlanacak

Olay yerine gelen zabıta ekipleri, yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlattı. Edinilen bilgiye göre, konunun belediye meclisinde görüşüleceği ve kamulaştırma sürecinin başlatılacağı öğrenildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İnsan Hakları, Süleymanpaşa, Politika, 3-sayfa, Hukuk, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tekirdağ'da Arazi Krizi: Yol Tel Örgüyle Kapandı - Son Dakika

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