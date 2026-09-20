Tekirdağ'da balıkçı balık sirkülasyonunun azalmasını beslenme alanı yokluğuna bağladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tekirdağ'da balıkçı balık sirkülasyonunun azalmasını beslenme alanı yokluğuna bağladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ\'da balıkçı balık sirkülasyonunun azalmasını beslenme alanı yokluğuna bağladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ Süleymanpaşa'daki Rumeli İskelesi, akşamları amatör balıkçıların buluşma noktası oluyor. 10 yıldır balık tutan emekli hemşire Nalan Nalbantlar, Tekirdağ'da balık sirkülasyonunun azaldığını, bunun beslenme ve yumurtlama alanlarının yokluğundan kaynaklandığını savundu.

Tekirdağ'da akşam serinliğini fırsat bilen amatör balıkçılar, oltalarını kapan Rumeli İskelesi'ne akın ederek hem balık tutuyor hem de günün stresini atıyor.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde akşam saatlerinde Rumeli İskelesi, oltalarını kapan amatör balıkçıların buluşma noktasına dönüşüyor. Özellikle hafta sonlarında akşam serinliğini fırsat bilen vatandaşlar, oltalarını denize atarak hem balık tutmaya çalışıyor hem de günün stresini geride bırakıyor.

Kimi tuttuğu balığı evine götürüyor, kimi arkadaşlarıyla paylaşıyor, kimi ise saatlerce deniz kenarında oturarak sakinliğin tadını çıkarıyor. Çoğunluğu erkeklerden oluşan balıkçıların arasında zaman zaman kadınlar da oltasını alarak iskelede yerini alıyor.

10 yıldır oltasını denize atıyor

Emekli hemşire Nalan Nalbantlar, balık tutmaya hobi olarak başladığını ve yaklaşık 10 yıldır bu uğraşını sürdürdüğünü söyledi. Tekirdağ sahilinde farklı noktalarda balık tuttuğunu belirten Nalbantlar, Kumbağ'dan NATO Limanı'na kadar birçok noktaya gittiğini ifade etti.

Tekirdağ'da balık sirkülasyonunun azaldığını söyleyen Nalbantlar, bunun nedenlerinden birinin balıkların beslenme ve yumurtlama alanlarının azalması olduğunu savundu. Nalbantlar, "Bunu hobi olarak başladım. 10 yıldan beri tutuyorum. Yani iskeleden tutun, her tarafta Kumbağ'a kadar giderim balık tutmaya. NATO Limanı'na kadar. Fakat Tekirdağ'da şu an balık sirkülasyonu hiç yok, azaldı. Bunun da nedeni balıkların beslenme alanı yok. Beslenme alanı olmadığı için ne gelip yumurtlayabiliyor ne beslenebiliyor" dedi.

"Balıkların yuvaları oluşturulmalı"

Balıkların beslenip yumurtlayabileceği alanların oluşturulması gerektiğini ifade eden Nalbantlar, kıyıya yakın bölgelerde ağ atılmasının da balıkların sahile yaklaşmasını engellediğini savundu. Nalbantlar, "Buralara, açıklara teknelerin tutamayacağı, ağ atamayacağı şekilde bunların isterseniz gemi iskeleti, vagon, araç iskeleti, beton bariyerler var yuvalar için... Bunlara boydan boya bir şekilde döşense" ifadelerini kullandı.

Kıyıya yakın bölgelere ağ atılmasından da yakınan Nalbantlar, "Bir de ağları o kadar yakına atıyorlar ki kıyıya yanaşmıyor balık. Niye yanaşmıyor? Hayvanın kıyıya gelip de yumurta bırakacağı, yem arayacağı yer kalmıyor" diye konuştu.

"Burada herkes birbirine yardımcı oluyor"

Balık tutmanın kendisi için yalnızca bir uğraş olmadığını, aynı zamanda güzel vakit geçirmesini sağladığını belirten Nalbantlar, iskelede oluşan arkadaşlık ortamına da dikkat çekti. Nalbantlar, "Vallahi zaman güzel geçiyor. Emekli olanlar için, burada herkes çoğunlukla emekli, çalışanlar da akşam geliyor. Herkes birbirini burada tanır, birbirine yardımcı olur. Mesela bakın ben balık tuttum. Bunları şimdi yem için arkadaşlara da dağıtıyorum, tuttuklarımı da veriyorum. Burada yardımlaşma güzel" dedi.

"Nasipte ne varsa onu alacağız"

İskelede yaklaşık 1 saattir oltasıyla balık tutmaya çalışan Kemal Topçu ise balık tutmanın kendisi için stres atmanın bir yolu olduğunu söyledi. Topçu, "Nasipte ne varsa onu alacağız. Stres atıyoruz, bizim için güzel oluyor" dedi.

Akşam saatlerinde oltalarını denize bırakan amatör balıkçılar, balık tutmanın yanı sıra deniz kenarında sohbet ederek günün yorgunluğunu atarken, Rumeli İskelesi'nde renkli görüntüler oluşturuyor.

Kaynak: İHA
BalıkçılıkTekirdağGüncelRumeliÇevreYaşamYerelDoğaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sokakta gelen ölüm Daha 5 yaşındaydı Sokakta gelen ölüm! Daha 5 yaşındaydı
Dur ihtarına uymayan alkollü sürücüye 250 bin TL ceza yazıldı Dur ihtarına uymayan alkollü sürücüye 250 bin TL ceza yazıldı
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım’a ev hapsi Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım’a ev hapsi
Ne şakaları var ne de acımaları Gelene geçene gol yağdırıyorlar Ne şakaları var ne de acımaları! Gelene geçene gol yağdırıyorlar
Bu takım bu hallere nasıl düştü Dünya devini darmadağın ettiler Bu takım bu hallere nasıl düştü? Dünya devini darmadağın ettiler
Holiganların derbisi öncesi alarm Polise özel yetki verildi Holiganların derbisi öncesi alarm! Polise özel yetki verildi
12:06
Bakan Fidan’dan Suudi Arabistan’a askeri destek sinyali mi “İhtiyaçları karşılama yönünde sıkıntımız olmaz“
Bakan Fidan'dan Suudi Arabistan'a askeri destek sinyali mi? "İhtiyaçları karşılama yönünde sıkıntımız olmaz"
11:35
Trafik magandası bu kez erkek değil kadın Korna çalan genç kadına dehşeti yaşattı
Trafik magandası bu kez erkek değil kadın! Korna çalan genç kadına dehşeti yaşattı
11:33
Alihan Kuriş soruşturmasında olay CHP iddiası: Oy vermeyenler cami gruplarından aforoz edildi
Alihan Kuriş soruşturmasında olay CHP iddiası: Oy vermeyenler cami gruplarından aforoz edildi
10:50
Abdülhamid Terkin ile Ayşegül Yaşar cinayetleri çözüldü
Abdülhamid Terkin ile Ayşegül Yaşar cinayetleri çözüldü
10:31
Tapuda yeni dönem başlıyor Bunu yapmayan ev satamayacak
Tapuda yeni dönem başlıyor! Bunu yapmayan ev satamayacak
10:18
Nusret yine yaptı yapacağını Restorandaki görüntü büyük tartışma yarattı
Nusret yine yaptı yapacağını! Restorandaki görüntü büyük tartışma yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2026 13:02:06. #.0.2#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da balıkçı balık sirkülasyonunun azalmasını beslenme alanı yokluğuna bağladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement