Tekirdağ'da buluşan Trakya ve Balkan belediyeleri ortak projelerde anlaştı - Son Dakika
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Tekirdağ'da buluşan Trakya ve Balkan belediyeleri ortak projelerde anlaştı

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Tekirdağ\'da buluşan Trakya ve Balkan belediyeleri ortak projelerde anlaştı
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Trakya ile Balkanlar arasındaki bağları güçlendirmek için Tekirdağ'da işbirliği buluşması düzenlendi. Türkiye, Bulgaristan ve Romanya'dan belediye birlikleri, çevre, akıllı şehircilik, turizm ve yenilenebilir enerjide ortak projeler yapılmasını kararlaştırdı.

Trakya ile Balkanlar arasındaki tarihi ve kültürel bağların yerel yönetimler düzeyinde güçlendirilmesi amacıyla Tekirdağ'da işbirliği buluşması gerçekleştirildi. Toplantıya Trakya Belediyeler Birliği, RAM Trakya Belediyeler Birliği ve Romanya Güneydoğu Bölgesi Belediyeler Birliği yetkilileri katıldı.

Buluşmada Türkiye, Bulgaristan ve Romanya'daki yerel yönetimler arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi, sınır ötesi ortak projelerin artırılması ve belediyeler arasında bilgi ve deneyim paylaşımının güçlendirilmesi ele alındı.

Ortak projeler gündemde

Trakya Belediyeler Birliği ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, toplantının bölgesel kalkınma açısından önem taşıdığını belirterek, çevre koruma, akıllı şehircilik, turizm ve yenilenebilir enerji alanlarında ortak çalışmalar yapılması konusunda karar aldıklarını söyledi.

Yüceer, "Aramızdaki coğrafi sınırları adeta ortadan kaldıran güçlü bir vizyon inşa ediyoruz. Ortak akıl, samimiyet ve ortak projelerle halkımıza çok daha etkin, modern ve sürdürülebilir hizmetler sunacağımıza inanıyorum." dedi.

Toplantıda ayrıca ortak çalışma gruplarının oluşturulması ve üye belediyeler arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla yeni kardeş şehir bağlarının kurulması da gündeme geldi.

RAM Trakya Belediyeler Birliği ve Sliven Belediye Başkanı Stefan Nikolov Radev, üç ülke arasındaki dostluk köprülerinin yerel yönetimlerin işbirliğiyle güçlendirileceğini ifade etti.

Romanya Güneydoğu Bölgesi Belediyeler Birliği Başkan Vekili Serif Cirjali ise Tekirdağ'daki görüşmelerin Romanya ile Trakya arasındaki işbirliğini yeni bir boyuta taşıyacağını belirterek, ortak çalışma grupları ve uluslararası fon destekli projelerle dostluk bağlarını kalıcı hizmetlere dönüştürmek istediklerini söyledi.

Kaynak: İHA
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