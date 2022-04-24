Tekirdağ'da çocuk şenliği düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Tekirdağ'da çocuk şenliği düzenlendi

24.04.2022 00:57
Tekirdağ'da çocuk şenliği düzenlendi

Tekirdağ'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle 'çocuk şenliği' düzenlendi.

Tekirdağ'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle 'çocuk şenliği' düzenlendi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle Süleymanpaşa Belediyesi tarafından çocuk şenliği düzenlendi.

Hükümet Caddesi'nden Süleymanpaşa sahil dolgu alanına kadar devam eden kortej ile başlayan etkinliklerde, Süleymanpaşa Belediyesi Çocuk Kulübü öğrencileri ile Süleymanpaşa Belediyesi Konservatuarı öğrencileri, Kosova, Yunanistan ve Montenegro (Karadağ)'dan gelen Türk soydaşlar ellerinde yer alan bayrak, flama ve dövizler ile bando eşliğinde yürüdüler.

Sahil dolgu alanında yer alan şenlik alanında düzenlenen çeşitli etkinliklere katılan çocuklar, 23 Nisan'ın coşkusunu doyasıya yaşadılar.

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliğe, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Montenegro (Karadağ) Petnjica Belediye Başkanı Samir Agovic'in yanı sıra Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcıları, kurum ve kuruluşların amirleri ile misafir ülke öğrencileri katıldı. - TEKİRDAĞ

YORUMLAR
500
Washington'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı Washington'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı Minik valinin ilk işi belediye başkanına talimat vermek oldu Minik valinin ilk işi belediye başkanına talimat vermek oldu

Ulusal Egemenlik, Tekirdağ, 23 Nisan, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Tekirdağ'da çocuk şenliği düzenlendi - Son Dakika


Son Dakika
00:52 Zelenski'den Bayraktar sözleri: Rusya ile savaşta belirleyici bir rol oynamadı
00:40 Fransa'da şampiyon Paris Saint-Germain!
00:36 Bakan Çavuşoğlu, Ermeni protestoculara "Bozkurt" işareti ile yanıt verdi
00:16 İçişleri Bakanı Soylu: 2023 yılında terörü tamamen silecek anlayışı başlatıyoruz
00:04 Fenerbahçe, Adana Demirspor-Trabzonspor maçının ardından zehir zemberek bir açıklama yayınladı!
23:56 Fatih Erbakan, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. tura kalması durumunda destek vereceği ismi paylaştı
23:40 Kılıçdaroğlu 4 aydır elektrikleri kesik olan aileyi ziyaret etti!
23:21 Trabzonspor mağlubiyeti sonrası Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak çıldırdı
22:44 Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan HDP'li Garo Paylan'a kınama geldi: Açık bir iftira
22:39 Trabzonspor, Adana Demirspor'u 3-1 yendi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2022 01:29:06. #1.11#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da çocuk şenliği düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement