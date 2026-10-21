Tekirdağ’da dede-torun buluşması: Sevgi köprüsü kuruldu - Son Dakika
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Tekirdağ’da dede-torun buluşması: Sevgi köprüsü kuruldu

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ’İyilikVar’ projesi kapsamında, Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte huzurevi sakinleri ile Şehit Mehmet Şengül Ortaokulu öğrencileri bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 'İyilikVar' projesi kapsamında, Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte huzurevi sakinleri ile Şehit Mehmet Şengül Ortaokulu öğrencileri bir araya geldi. Dede-Torun Buluşması adıyla gerçekleştirilen etkinlikte, kuşaklar arasında sevgi ve dayanışma bağı kuruldu.

Huzurevi sakinleri ile öğrencileri buluşturan etkinlikte, yaşlıların hayat tecrübeleri ile çocukların enerjisi ve neşesi aynı ortamda buluştu. Samimi anlara sahne olan programda, kuşaklar arasındaki iletişimin güçlendirilmesi ve yaşlı bireylerin sosyal hayata katılımının desteklenmesi amaçlandı.

Sevgi ve tecrübe bir arada

Büyüklerin bilgi ve birikimlerini genç nesillere aktarma fırsatı bulduğu buluşmada, öğrenciler de huzurevi sakinleriyle bir arada vakit geçirerek kuşaklar arası iletişimin önemini yakından deneyimledi. Etkinlik, katılımcılar arasında sıcak ve anlamlı anların yaşanmasına vesile oldu.

Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen etkinlikle, iyiliğin paylaşarak çoğaldığına ve sevginin farklı kuşaklar arasında güçlü bağlar oluşturduğuna dikkat çekildi. "Çünkü iyilik var, sevgi var" mesajıyla gerçekleştirilen buluşma, gönüller arasında kurulan köprünün güzel bir örneği oldu.

Kaynak: İHA
TekirdağYerelSon Dakika

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