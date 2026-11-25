Tekirdağ'da Dünya Balıkçılık Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, okul bahçesinde pişirilen balıklar öğrencilere ikram edildi.

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 25 Kasım Dünya Balıkçılık Günü dolayısıyla Süleymanpaşa ilçesindeki Namık Kemal İlkokulu'nda etkinlik düzenlendi. Etkinlikte okulun bahçesinde pişirilen palamutlar öğrencilere ikram edilerek, balık tüketiminin önemi konusunda farkındalık oluşturuldu.

"Kişi başına balık tüketimi düşük"

Etkinlikte konuşan Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Abdurrahman Erdoğan, balığın çocukların zihinsel ve fiziksel gelişimi açısından önemli bir besin kaynağı olduğunu belirterek, "Balık deyip geçmemek lazım. Balık, beslenme açısından son derece önemli bir besin kaynağı. Aynı zamanda çocuklarımızın zihinsel ve fiziksel gelişimi, güçlü olmaları noktasında da çok önemli. Ülkemiz genelinde balık tüketiminin geliştirilmesi ve artırılması, kişi başına düşen balık tüketiminin daha bilinçli şekilde yükseltilmesi adına bu tür etkinliklerin faydalı olacağı kanaatindeyim" dedi.

Türkiye'de kişi başına yıllık balık tüketiminin yaklaşık 7,5 kilogram olduğunu ifade eden Erdoğan, Avrupa Birliği ortalamasının 25 kilogram, dünya ortalamasının ise 20 kilogram seviyesinde olduğunu belirterek, Türkiye'deki tüketimin düşük kaldığına dikkat çekti. Balıkçılık sektörünün ekonomik önemine de değinen Erdoğan, "Yıllık milyar dolarlık ticaret hacmine sahip bir sektörden bahsediyoruz. Aynı zamanda balıkçılarımız için önemli bir geçim kaynağı. Balıkçılığımızın daha da geliştirilmesi gerekiyor. Jeopolitik açıdan avantajlı bir ülke olmamız nedeniyle bu sektörün geliştirilmesinin önemli olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Etkinliğe Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer de katılarak, protokol üyeleri ile beraber pişirilen palamutları öğrencilere dağıttı.