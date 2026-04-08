Tekirdağ'da Gıda Denetimleri Devam Ediyor

08.04.2026 19:31
Tekirdağ'da gıda güvenliği amacıyla denetimler yapılıyor, uyumsuz işletmelere cezai işlemler uygulanıyor.

Tekirdağ'da vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla yapılan gıda üretim, gıda satış ve toplu tüketim yerlerine yönelik denetimler devam ediyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde hijyenin yanı sıra, işletme kayıt ve onay belgeleri, ürünlerin son kullanma tarihleri ve muhafaza şartları titizlikle kontrol ediliyor. Mevzuata uymayan işletmeler hakkında ise gerekli işlemlerin yapıldığı bildirildi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aksoy, müdürlüklerine bağlı teknik ekiplerin gıda işletmelerinde tüketime sunulan ürünlerle ilgili resmi kontrollerini aralıksız devam ettirdiğini, mevzuat ile belirlenen kriterlere uymaması halinde idari yaptırımlar uygulandığını vurgulayarak, işletme sahiplerini uyardı. Aksoy, Alo 174 Gıda hattı üzerinden vatandaşlardan gelen şikayetlere de kısa sürede müdahale edildiğini söyledi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

