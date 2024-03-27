Tekirdağ'da İl Risk Azaltma Planı (İRAP) Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Tekirdağ'da İl Risk Azaltma Planı (İRAP) Toplantısı Gerçekleştirildi

Tekirdağ\'da İl Risk Azaltma Planı (İRAP) Toplantısı Gerçekleştirildi

AFAD Marmara Afet Risklerini Azaltma Daire Başkanı Gökhan Yılmaz'ın katılımıyla Tekirdağ İl Müdürlüğü'nde İl Risk Azaltma Planı (İRAP) toplantısı düzenlendi. Toplantıda, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından risk azaltma faaliyetlerinin önemi vurgulandı ve çeşitli afet risklerine karşı çalışmaların yapılması gerektiği belirtildi.

27.03.2024 18:19  Güncelleme: 18:19
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Tekirdağ'da İl Risk Azaltma Planı (İRAP) toplantısı gerçekleştirildi.

AFAD Marmara Afet Risklerini Azaltma Daire Başkanı Gökhan Yılmaz'ın katılımıyla AFAD Tekirdağ İl Müdürlüğü toplantı salonunda İl Risk Azaltma Planı (İRAP) toplantısı gerçekleştirildi. 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler; afetlerden dolayı oluşabilecek can ve mal kayıplarını azaltmak, güvenli şehirler oluşturmak, kaynakların etkili kullanımını sağlamak, paydaşlar arasında iş birliğini artırmak, müdahale ve iyileştirme çalışmaları için yapılan harcamaları azaltmak ve toplumsal bilinci artırmak için, risk azaltma faaliyetlerinin önemini bir kez daha ortaya koydu. Ülkenin neredeyse tamamında çeşitli afet riskleri yüksek olmakla birlikte; olası Marmara Depremi, bölgede son yıllarda yaşanan sel ve taşkınlar ile endüstriyel kazalar, bölgenin Türkiye içindeki barındırdığı nüfus, ekonomik aktiviteler, büyük işletme ve limanların varlığı bölge için öncelikli ve özellikli çalışmaların yürütülmesi ihtiyacını doğurması nedeniyle çeşitli toplantılar yapılıyor.

Bu çerçevede AFAD Marmara Afet Risklerini Azaltma Daire Başkanı Gökhan Yılmaz'ın yanı sıra Vali Yardımcısı V. Mustafa Güler'in katılımları ve başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Tekirdağ İRAP İl İzleme ve Değerlendirme Komisyonu (İDK) temsilcileri ile yapısal eylemlerden sorumlu kurumlarının yöneticileri katılım sağladı.

Toplantı sonrasında Daire Başkanı Yılmaz, Risk Azaltma Grup üyeleriyle birlikte Valimiz Recep Soytürk'ü ziyaret ettiler. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tekirdağ'da İl Risk Azaltma Planı (İRAP) Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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