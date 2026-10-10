Tekirdağ\'da kırçma buluşması Türk ve Yunan mübadil torunlarını buluşturdu

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Semetli köyünde düzenlenen "Kırçma Buluşması" etkinliğinde Türk ve Yunan mübadil torunları aynı sofrada buluştu. Trakya'nın geleneksel hasat kutlamalarından biri olan etkinlikte, ortak geçmişin hatıraları, kültürel bağlar ve dostluk mesajları ön plana çıktı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Trakya ve Işıklar Köyü Selanik Mübadilleri ile Balkan Türkleri Derneği tarafından düzenlenen buluşma, İstiklal Marşı ve Yunan Marşı'nın okunmasıyla başladı. Yunanistan'dan gelen konuklar, bir zamanlar atalarının yaşadığı toprakları ziyaret ederken duygu dolu anlar yaşadı.

Ortak geçmiş, aynı sofrada buluştu

Trakya'da hasat döneminin sona ermesi ve tarla emeğinin tamamlanması dolayısıyla düzenlenen geleneksel kırçma buluşmasında, toprağın bereketi ve ortak emeğin önemi vurgulandı. Türk ve Yunan mübadil torunlarını bir araya getiren etkinlikte, iki yakanın ortak geçmişinden doğan kültürel bağların korunması ve gelecek nesillere aktarılması amaçlandı.

Geleneksel yemeklerin ikram edildiği buluşma, mübadil torunlarının birbirleriyle kaynaşmasına ve ailelerinden dinledikleri hatıraları yaşadıkları topraklarla yeniden buluşturmalarına vesile oldu.

"Dedelerimizin yaşadığı toprakları ziyaret etmek bizi duygulandırıyor"

Nea Rodosto Belediye Başkan Yardımcısı Lagos Nikos, Semetli'de gördükleri misafirperverlikten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Burada görmüş olduğumuz ilgiyi ve misafirperverliği, her köyde, her yerde bizle ilgilenmeleri ve bize yardımcı olmak istemeleri bizleri çok onurlandırdı. Bu organizasyonda yer alan başta Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve tabii ki buradaki muhtarlara ve katılan herkese teşekkür ediyorum. Açıkçası güzel anılar yaşıyoruz, tabii ki şu anda bir zamanlar dedelerimizin yaşadığı bu güzel toprakları gelip ziyaret etmek bizi duygulandırıyor. Bir yandan da kendimizi çok şanslı hissediyoruz, en azından bizler gelip buraları ziyaret edebildik" dedi.

"Yeniden buluşan gönüller"

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer ise buluşmanın geçmişten bugüne taşınan mirası yaşatması bakımından önemli olduğunu belirterek, "Güzel bir buluşma, güzel bir gün ve o kadar güzel bir sofra ki bugün buradaki sofra, bir tarafta toprağımızın bereketi, bir tarafta insanımızın alın teri ve bu buluşmayı en anlamlı yapan, en özel yapan, bize mutluluk veren geçmişten bugüne taşınan miras. Hatıralarımız, anılarımız, dostluğumuz. En önemlisi de birbirine kavuşan insanlar, yeniden buluşan gönüller. Elbette bu güzel buluşmada emeği, katkısı olanlar var. Başta Semetli ve Işıklar köylerimizin güzel insanları var, muhtarlarımız var, dernek başkanlarımız ve yöneticiler var. Herkese, emek sunan herkese yürekten teşekkür ediyorum. Biraz önce bizler de konuştuk, Yunanistan'dan gelen başkan yardımcılarımız ve dostlarımızla geçmişi, hatıraları, acıları, umutları ve en önemlisi geleceğe olan güzel dileklerimizi paylaşmak için buradayız ve bir aradayız" ifadelerini kullandı.

Güvercinler uçuruldu, zeytin fidanı dikildi

Konuşmaların ardından Atatürk Anıtı'nın bulunduğu alanda güvercinler uçuruldu ve zeytin fidanı dikimi gerçekleştirildi. Etkinlik, Türk ve Yunan mübadil torunlarının ortak kültürel miras ve dostluk bağlarını yaşatma mesajlarıyla sona erdi.