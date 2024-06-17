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Tekirdağ'da motosiklet kazası: 1 Yaralı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kafasında kask takılı olan sürücü hafif yaralandı.

Kaza, Malkara ilçe merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 59 AHU 225 plakalı motosiklet sürücüsü Alperen K, anayola çıkmaya çalışan Celal Y. idaresindeki 06 BLM 387 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza yerine gelen sağlık ekiplerine yaralıya yapılan ilk müdahalesi ardından ambulans ile Malkara Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.