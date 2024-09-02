Tekirdağ'da Narkotik Farkındalık Çalışması: 40 Bin Kişiye Ulaşıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Tekirdağ'da Narkotik Farkındalık Çalışması: 40 Bin Kişiye Ulaşıldı

Tekirdağ Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 1 Eylül 2024 tarihinde düzenlediği iki etkinlikle narkotik farkındalığını artırdı. Çorlu'da gerçekleştirilen etkinliklerde, 'Narko Nokta' bilgilendirme standında 250 vatandaşa broşürler dağıtılırken, yaklaşık 40.000 kişiye 'NARVAS' uygulaması tanıtıldı. Etkinliklerde, ailenin ve arkadaşlığın önemi gençlere anlatıldı.

02.09.2024 19:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da Narko Nokta Projesinde 40 bin kişiye ulaşan farkındalık çalışması

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü TUBİM büro amirliği tarafından, 1 Eylül 2024 tarihinde düzenlenen iki farklı etkinlikte narkotik farkındalığı oluşturuldu.

İlk etkinlik, Çorlu İlçesi'nde düzenlenen 16. Kültür Sanat ve Spor Festivali kapsamında 18.00-21.00 saatleri arasında gerçekleştirildi. Bu süre zarfında, 'Narko Nokta' adı verilen bilgilendirme standında 250 vatandaşa 'En İyi Narkotik Polisi: Anne' el broşürleri dağıtıldı. Ayrıca, 'NARVAS' ve 'UYUMA' projeleri hakkında bilgilendirme yapılarak, halkın narkotik suçlarla mücadele konusundaki duyarlılığı artırıldı.

İkinci etkinlik ise yine Çorlu İlçesi'nde saat 21.15'te Ümit Besen ve Pamela konseri öncesinde gerçekleştirildi. Etkinlikte, sahneye çıkarak gençlere yönelik ailenin ve arkadaşlığın önemi vurgulandı. Yaklaşık 40.000 kişiye 'Narko Nokta' projesi kapsamında 'NARVAS' uygulaması tanıtıldı ve farkındalık oluşturulması hedeflendi.

Kaynak: İHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kültür Sanat, Narkotik, Tekirdağ, Güncel, Yerel, Çorlu, Yerel, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tekirdağ'da Narkotik Farkındalık Çalışması: 40 Bin Kişiye Ulaşıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:58 10 gündür aranıyordu 12 yaşındaki Sude Naz dedesinin evinde bulundu 10 gündür aranıyordu! 12 yaşındaki Sude Naz dedesinin evinde bulundu
19:14 Narin Güran’ın Amcası Tutuklandı, Avukatından Kamuoyu Baskısına İtiraz Narin Güran'ın Amcası Tutuklandı, Avukatından Kamuoyu Baskısına İtiraz
18:45 İzmir’de ABD askerinin başına çuval geçirdiler: 15 kişi gözaltında İzmir'de ABD askerinin başına çuval geçirdiler: 15 kişi gözaltında
18:38 Kayıp Narin Olayında Yeni Gelişme: Amca Salim Güran Tutuklandı Kayıp Narin Olayında Yeni Gelişme: Amca Salim Güran Tutuklandı
17:50 13 gündür kayıp olan Narin’in amcası tutuklandı 13 gündür kayıp olan Narin'in amcası tutuklandı
11:08 ABD’li dev banka Türkiye için dolar tahminini değiştirdi Resmen uçuşa geçecek ABD'li dev banka Türkiye için dolar tahminini değiştirdi! Resmen uçuşa geçecek
10:52 8 aylık ayrılık yaradı Torreira ve Devrim Özkan ayna karşısında aşka geldi 8 aylık ayrılık yaradı! Torreira ve Devrim Özkan ayna karşısında aşka geldi
10:50 Özcan Deniz koruma ordusuyla gezmeye başladı Kadına yaptıkları muamele tepki çekti Özcan Deniz koruma ordusuyla gezmeye başladı! Kadına yaptıkları muamele tepki çekti
10:47 Döviz Kurları Haftaya Temkinli Başladı: DolarTL 34,04 Seviyelerinde Döviz Kurları Haftaya Temkinli Başladı: Dolar/TL 34,04 Seviyelerinde
10:45 Ben Affleck’e boşanma davası açan Jennifer Lopez, gittiği alışveriş merkezinde dans etti Ben Affleck'e boşanma davası açan Jennifer Lopez, gittiği alışveriş merkezinde dans etti
10:08 TÜİK, Türkiye Ekonomisinin 2. Çeyrek Büyüme Rakamlarını Açıkladı TÜİK, Türkiye Ekonomisinin 2. Çeyrek Büyüme Rakamlarını Açıkladı
09:54 Hindistan’da Şiddetli Yağışlar: 20 Kişi Hayatını Kaybetti Hindistan'da Şiddetli Yağışlar: 20 Kişi Hayatını Kaybetti
09:52 Bu acının tarifi yok Ahu Tuğba’nın kızı, annesini ölü bulduğu anları anlattı Bu acının tarifi yok! Ahu Tuğba'nın kızı, annesini ölü bulduğu anları anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2024 21:07:16. #1.13#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da Narkotik Farkındalık Çalışması: 40 Bin Kişiye Ulaşıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement