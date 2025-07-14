Tekirdağ\'da Plaj Denetimleri

Tekirdağ'da Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehrin turistik bölgelerinde kamuya açık kumsallarda faaliyet gösteren işletmelere yönelik denetim gerçekleştirdi. Uygunsuz işletmelere idari işlem yapıldı, uyarılarda bulunuldu.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, şehrin turistik bölgeleri olan Barbaros ve Kumbağ Mahallelerinde bir dizi denetim çalışması gerçekleştirilerek, halka açık plajlarda faaliyet gösteren işletmelerin ruhsatları kontrol edildi.

Ayrıca plajlarda şezlong ve şemsiye kiralama faaliyeti yürüten işletmelerin turizm işletme belgeleri kontrol edildi ve ilgili belgelere sahip olmayan işletmelere uyarıda bulunularak idari işlem uygulandı. Gerekli izinlere sahip olmayan işletmelere süre verilerek, cezai yaptırımlarla karşılaşmamaları için eksikliklerinin giderilmesi tavsiyesinde bulunuldu. Gıda satışı yapan işletmelerde de hijyen denetimleri gerçekleştirildi. - TEKİRDAĞ