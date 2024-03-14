Tekirdağ'da Ramazan Ayı Denetimleri Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Tekirdağ'da Ramazan Ayı Denetimleri Başladı

Tekirdağ\'da Ramazan Ayı Denetimleri Başladı

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı dolayısıyla işletmelerde sıkı denetimler gerçekleştiriyor. Marketlerde satılan ramazan kolileri, fırın, pastane, şuruplu tatlı ve unlu mamuller üretimi yapan iş yerlerinin denetimlerine öncelik veriliyor. Gıda güvenliğinin sağlanması için resmi kontrol ve denetimler ise 5996 Sayılı Kanun kapsamında yürütülüyor. İl Müdürü Oktay Öcal, vatandaşların sorunları için ALO GIDA 174 hattını aramalarını ve denetimlerin etkinliğini artırmalarını istedi.

14.03.2024 14:09  Güncelleme: 14:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

11 ayın sultanı Ramazan Ay'ının başlamasıyla Tekirdağ'da denetimler başladı.

Tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla gıda üretim, gıda satış ve toplu tüketim yerlerine yönelik olarak Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, 11 ilçede Ramazan ayı münasebetiyle işletmelerde sıkı denetimde bulundu. Özellikle Marketlerde satılan ramazan kolileri, fırın, pastane, şuruplu tatlı ve unlu mamuller üretimi yapan iş yerlerinin denetimlerine öncelik verilerek tüm gıda işletmelerinde denetimler artırıldı.

Tarladan sofraya gıda güvenliğinin sağlanması için Tekirdağ'da faaliyet gösteren, gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten, satan iş yerleri ile toplu tüketim yerlerinin resmi kontrol ve denetimleri 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun verdiği yetkiyle resmi kontrol görevlilerince yürütülüyor.

Ramazan ayı nedeniyle Tekirdağ'da fırın, kasap ve market denetimlerine katılan İl Müdürü Oktay Öcal, "Ramazan ayının önemi ve farklı bir atmosferi olması sebebiyle gıda denetimlerimizi sıklaştıracak ve çalışma arkadaşlarımızla sahada olacağız. Özellikle; 'Ramazan Paketi' adı altında muhtelif gıdaların bir arada yer aldığı paketlerin satışının yapıldığı iş yerlerine yönelik denetimlerde paket içeriğinde bulunan gıdaların son tüketim tarihi ve etiket bilgileri kontrol edilmektedir. Ayrıca Gıda hareketliliğinin arttığı Ramazan ayı boyunca vatandaşlarımızın karşılaştıkları sorunları ALO GIDA 174 hattını arayarak bildirmeleri, denetimlerin etkinliğini artıracaktır" dedi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Ramazan Ay, Tekirdağ, Tarım, Yerel, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tekirdağ'da Ramazan Ayı Denetimleri Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:55 Mecidiyeköy metro durağında intihar girişimi Mecidiyeköy metro durağında intihar girişimi
14:16 Askeri uçağın düştüğü anlar kamerada Pilot paraşütle kurtuldu Askeri uçağın düştüğü anlar kamerada! Pilot paraşütle kurtuldu
13:16 Konya’da Türk Yıldızları’na ait askeri eğitim uçağı düştü Pilot kurtuldu, 1 şehit var Konya'da Türk Yıldızları'na ait askeri eğitim uçağı düştü! Pilot kurtuldu, 1 şehit var
13:01 Batman’da yeni belediye binasına ’’Büyükşehir’’ tabelası Paylaşımların ardından perdeyle kapadılar Batman'da yeni belediye binasına ''Büyükşehir'' tabelası! Paylaşımların ardından perdeyle kapadılar
11:49 ABD’de görüntülenen Eylem Tok ve oğluna soğuk duş 3 kadın peşlerinden kovalayıp yüzlerine tükürmüş ABD'de görüntülenen Eylem Tok ve oğluna soğuk duş! 3 kadın peşlerinden kovalayıp yüzlerine tükürmüş
15:41 Marmara Denizi’ndeki kirlilik ve müsilaj için uyarı: 50 yılda 19 balık türü kayboldu Marmara Denizi'ndeki kirlilik ve müsilaj için uyarı: 50 yılda 19 balık türü kayboldu
15:28 Merkez Bankası’nın toplam rezervleri 8 Mart haftasında 386 milyon dolar azaldı Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 8 Mart haftasında 386 milyon dolar azaldı
15:22 Selvi Boylum Al Yazmalım’ın yapımcısı Arif Keskiner son yolculuğuna uğurlandı Kadir İnanır duygusal anlar yaşadı Selvi Boylum Al Yazmalım'ın yapımcısı Arif Keskiner son yolculuğuna uğurlandı! Kadir İnanır duygusal anlar yaşadı
15:00 DEVA Partisi’nin 200 TL görünümündeki seçim broşürü ses getirdi DEVA Partisi'nin 200 TL görünümündeki seçim broşürü ses getirdi
13:55 Kate Middleton, İngiltere’nin en sevilen kraliyet üyesi seçildi Kate Middleton, İngiltere'nin en sevilen kraliyet üyesi seçildi
13:12 Yıkım sırasında yan binanın duvarı olmadığı ortaya çıktı Yıkım sırasında yan binanın duvarı olmadığı ortaya çıktı
13:09 Reina’nın işletmecisi Mehmet Koçaslan’ın sahibi olduğu Antik Turizm Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi iflas etti Reina'nın işletmecisi Mehmet Koçaslan'ın sahibi olduğu Antik Turizm Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi iflas etti
12:47 Sosyal medyada siyasi reklam harcamalarında CHP ve Murat Kurum lider oldu Sosyal medyada siyasi reklam harcamalarında CHP ve Murat Kurum lider oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2024 16:02:31. #1.11#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da Ramazan Ayı Denetimleri Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement