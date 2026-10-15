Tekirdağ'da trafiğe 402 bin 798 taşıt kayıtlı, eylülde 9 bin 845 taşıt el değiştirdi - Son Dakika
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Tekirdağ'da trafiğe 402 bin 798 taşıt kayıtlı, eylülde 9 bin 845 taşıt el değiştirdi

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Tekirdağ\'da trafiğe 402 bin 798 taşıt kayıtlı, eylülde 9 bin 845 taşıt el değiştirdi
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TÜİK'in 2026 eylül verilerine göre Tekirdağ'da trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı 402 bin 798 oldu. Bunların 199 bin 625'i otomobilken, eylülde 9 bin 845 taşıtın devri yapıldı; devredilenler arasında 6 bin 343 otomobil ilk sırada yer aldı.

Tekirdağ'da trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı, 2026 yılı eylül ayı sonu itibarıyla 402 bin 798'e ulaştı. Kentte en fazla kayıtlı taşıt grubunu 199 bin 625 ile otomobiller oluştururken, eylül ayında 9 bin 845 taşıtın devri gerçekleştirildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı eylül ayına ilişkin Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerini yayımladı. Açıklanan verilere göre, Türkiye genelinde trafiğe kayıtlı toplam motorlu kara taşıtı sayısı eylül ayı sonu itibarıyla 35 milyon 65 bin 235 oldu.

Tekirdağ'da 199 bin 625 otomobil bulunuyor

TÜİK verilerine göre, Tekirdağ'da trafiğe kayıtlı 402 bin 798 motorlu kara taşıtının 199 bin 625'ini otomobiller oluşturdu. Otomobilleri 85 bin 569 ile motosikletler, 56 bin 123 ile kamyonetler ve 34 bin 900 ile traktörler takip etti.

Kentte trafiğe kayıtlı diğer taşıtların dağılımı ise 13 bin 188 kamyon, 6 bin 481 minibüs, 5 bin 418 otobüs ve bin 494 özel amaçlı taşıt şeklinde kayıtlara geçti.

Eylül ayında 9 bin 845 taşıt el değiştirdi

Tekirdağ'da eylül ayında noterler aracılığıyla 9 bin 845 motorlu kara taşıtının devri yapıldı. İkinci el ve daha sonraki el değiştirmeleri kapsayan devir işlemlerinde 6 bin 343 otomobil ilk sırada yer aldı.

Eylül ayında devri yapılan diğer taşıtların bin 343'ünü kamyonetler, bin 265'ini motosikletler, 407'sini traktörler, 217'sini minibüsler, 165'ini kamyonlar, 84'ünü otobüsler ve 21'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Türkiye genelinde taşıtların yüzde 51,7'si otomobil

Türkiye genelinde eylül ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 51,7'sini otomobiller, yüzde 21,9'unu motosikletler, yüzde 14,2'sini kamyonetler ve yüzde 6,7'sini traktörler oluşturdu.

Toplam taşıtlar içerisinde kamyonların payı yüzde 3, minibüslerin payı yüzde 1,6, otobüslerin payı yüzde 0,6 ve özel amaçlı taşıtların payı ise yüzde 0,3 olarak açıklandı.

Kaynak: İHA
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