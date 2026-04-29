Tekirdağ\'da "Yerel Yönetimlerde Çocuk Hakları Paneli"

29.04.2026 17:41  Güncelleme: 17:49
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile Toplumsal Eşitlik Derneği işbirliğiyle "Yerel Yönetimlerde Çocuk Hakları Paneli" düzenlendi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile Toplumsal Eşitlik Derneği işbirliğiyle "Yerel Yönetimlerde Çocuk Hakları Paneli" düzenlendi. Alanında uzman çok sayıda ismin katıldığı panelde, çocukların eşit, güvenli ve adil bir yaşam hakkına erişimi için yerel yönetimlerin sorumlulukları, iyi uygulamaları ve çözüm önerileri ele alındı.

Panel, Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası Yılmaz İçöz Salonu'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Dört oturum şeklinde gerçekleştirilen etkinliğin ilk oturumunda "Çocuk Haklarında Eşitlik, Farkındalık ve Yerel Yönetimlerin Rolü" konusu işlendi. Moderatörlüğünü Tekirdağ Barosu Çocuk Hakları Komisyonu Üyesi Konur Alp Tezer'in üstlendiği oturumda; Avukat Mert Elekçi, Cem Demir Ayak ve Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Sultan Ateşoğlu konuşmacı olarak yer aldı. Ateşoğlu, Büyükşehir Belediyesi tarafından çocuk haklarının güçlendirilmesine yönelik yürütülen çalışmaları paylaştı.

İkinci oturumda "Çocuk Güvenliği, Çocuk Koruma Mekanizmaları ve Refah Hakkı" başlıkları ele alındı. Oturumda, çocukların yalnızca korunması gereken bireyler değil, aynı zamanda hak sahibi bireyler olduğuna vurgu yapıldı. Bu bölümde Murat Çelik, Görsev Argın Uz ve Av. Kardelen Ateşci konuşmacı olarak yer aldı.

Üçüncü oturumda "Eğitim, Kültür ve Spor Politikalarında Çocuk Hakları ve Yerel Yönetimlerin Rolü" konusu değerlendirildi. Moderatörlüğünü Tekirdağ Barosu Çocuk Hakları Komisyonu Başkanı Şerifenur Baksi'nin yaptığı oturumda Av. Zozan Vargün, Prof. Dr. Bengi Semerci ve Nil Delahaye görüşlerini paylaştılar.

Panelin son oturumunda ise "Eğitim, Dijital Haklar ve Çocuk Koruma Mekanizmaları" başlığı ele alındı. Sıla Çamur, Dr. Öğr. Üyesi Ezgi Cankurt ve Esra Ekinci konuşmalarında; eğitimde fırsat eşitliği ve katılım hakkı, dijital haklar, güvenli internet kullanımı ile yerel yönetimlerde çocuk koruma mekanizmaları ve iyi uygulama örneklerine dikkat çektiler.

Panel, çocuk haklarının yerel düzeyde güçlendirilmesine yönelik farkındalık oluşturulması ve kurumlar arası işbirliğinin artırılması hedefiyle sona erdi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Kağıthane’de okul servisi evin çatısına düştü Kağıthane'de okul servisi evin çatısına düştü
Eylemlerini sonlandıran maden işçileri İçişleri Bakanı Çiftçi’yi ziyaret etti Eylemlerini sonlandıran maden işçileri İçişleri Bakanı Çiftçi'yi ziyaret etti
Ormanlık alanda parçalanmış ceset bulundu Ormanlık alanda parçalanmış ceset bulundu
Rusya’da Ukrayna’nın vurduğu petrol rafinerisindeki yangın devam ediyor Rusya'da Ukrayna'nın vurduğu petrol rafinerisindeki yangın devam ediyor
CENTCOM, İran ablukasını delmeye çalışan gemiye operasyon düzenledi CENTCOM, İran ablukasını delmeye çalışan gemiye operasyon düzenledi
Arif Kocabıyık, İYİ Parti’den CHP’ye geçti Arif Kocabıyık, İYİ Parti'den CHP'ye geçti

18:05
İzmir’de freni patlayan tır 6 araca çarptı: 3 ölü, 7 yaralı
İzmir'de freni patlayan tır 6 araca çarptı: 3 ölü, 7 yaralı
17:49
Dışişleri Bakanı Fidan’dan Avrupa Birliği’ne: Daha neyi bekliyorsunuz
Dışişleri Bakanı Fidan'dan Avrupa Birliği'ne: Daha neyi bekliyorsunuz?
17:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Araplarla ilgili ezber bozan sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Araplarla ilgili ezber bozan sözler
17:21
Herkes ekran başına Büyük heyecan şifresiz kanalda
Herkes ekran başına! Büyük heyecan şifresiz kanalda
17:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Diyanet Vakfına kurban bağışında bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Diyanet Vakfına kurban bağışında bulundu
17:05
Alman anne, evladı Nazar’a kavuştu
Alman anne, evladı Nazar'a kavuştu
