Tekirdağ'da Yeşilay'ın Bağımlılıktan Kurtulanların Eserlerinden Oluşan Sergi Açıldı - Son Dakika
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Tekirdağ'da Yeşilay'ın Bağımlılıktan Kurtulanların Eserlerinden Oluşan Sergi Açıldı

Tekirdağ\'da Yeşilay\'ın Bağımlılıktan Kurtulanların Eserlerinden Oluşan Sergi Açıldı

Tekirdağ'da Yeşilay Danışmanlık Merkezi(YEDAM) danışanlarının hazırladığı eserlerden oluşan serginin açılışı yapıldı. Sergiye Tekirdağ İl Sağlık Müdürü, İl Kültür ve Turizm Müdürü, Yeşilay Temsilcisi ve davetliler katıldı. Sergide yer alan eserlerin yanında, bağımlılıktan kurtulan vatandaşların duygu ve düşüncelerini belirten notlar da yer aldı.

11.07.2024 12:58
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Tekirdağ'da Yeşilay'ın yaptığı çalışmalar sonucu bağımlılıklardan kurtulan vatandaşların yaptığı eserlerden oluşan serginin açılışı yapıldı.

Yeşilay Danışmanlık Merkezi(YEDAM) danışanlarının mesleki beceriler kazanmalarını sağlamak, tekrar bağımlılığa dönme riskinin azalması hedefi ile danışanların hazırladığı eserlerden oluşan, Tekirdağ ve Çorlu YEDAM Atölye Sergisi açılışı yapıldı. Sergi açılışına Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan, Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Yeşilay Tekirdağ Temsilcisi Zafer Soykırlı ve davetliler katıldı.

Hazırlanan eserlerin yanına danışanların duygu ve düşüncelerini belirten notlarda konulurken, bağımlılıklardan kurtulan vatandaşlar, notlarında Yeşilay'a teşekkürler yağdırdı.

Yeşilay'ın olarak çalışmaları aralıksız yürüttüklerini ifade eden Soykırlı, "Yeşilay Danışmanlık Merkezleriyle bağımlı bireylere yönelik çalışmalar yapılıyor. Merkezlerimizde meslek edindirme ve bağımlıklardan uzak kalınması amacıyla atölye çalışmaları yapılıyor. Atölye çalışmalarımıza katılanlar çok güzel eserler ortaya çıkarttı. İç dünyalarını çok güzel yansıtmışlar ve bunu eserlerde görebiliyorsunuz" dedi.

Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan'da Yeşilay'a ve bu çalışmalara imza atan herkese teşekkür etti.

Yetkililer ve davetlilerin katılımı ile kurdelenin kesilmesiyle serginin açılışı gerçekleştirildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tekirdağ'da Yeşilay'ın Bağımlılıktan Kurtulanların Eserlerinden Oluşan Sergi Açıldı - Son Dakika

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