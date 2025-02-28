Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü, Şehit Bekçi Fırat Doğan\'ın Ailesini Ziyaret Ettin

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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2021 yılında şehit olan Çarşı ve Mahalle Bekçisi Fırat Doğan'ın ailesini ziyaret etti. Forma hediyelerini alıp polis ablalarıyla eğlendiler.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri, 14 Temmuz 2021'de Süleymanpaşa ilçesi Karadeniz Mahallesi'nde çıkan bir kavga ihbarına müdahale ettiği sırada pompalı tüfekle vurularak ağır yaralanan ve 3 Ekim 2021'de tedavi gördüğü hastanede şehit olan Çarşı ve Mahalle Bekçisi Fırat Doğan'ın emanetini unutmadı. Şehidin ailesini ziyaret eden ekipler, Fenerbahçe taraftarı olan oğluna Fenerbahçe forması, kızına ise Milli Takım forması hediye etti. Ziyarette şehidin çocuklarıyla eğlenceli vakit geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, kahraman şehitlerin ailelerinin kendileri için büyük bir değer taşıdığını ve her zaman yanlarında olmaya devam edeceklerini belirtti. - TEKİRDAĞ