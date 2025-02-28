Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü, Şehit Bekçi Fırat Doğan'ın Ailesini Ziyaret Ettin - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü, Şehit Bekçi Fırat Doğan'ın Ailesini Ziyaret Ettin

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü, Şehit Bekçi Fırat Doğan\'ın Ailesini Ziyaret Ettin

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehit Çarşı ve Mahalle Bekçisi Fırat Doğan'ın ailesini ziyaret ederek, şehidin çocuklarına forma hediye etti ve birlikte vakit geçirdi. Emniyet yetkilileri, şehit ailelerinin kendileri için büyük bir değer taşıdığını vurgulayarak desteklerinin süreceğini belirtti.

28.02.2025 10:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2021 yılında şehit olan Çarşı ve Mahalle Bekçisi Fırat Doğan'ın ailesini ziyaret etti. Forma hediyelerini alıp polis ablalarıyla eğlendiler.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri, 14 Temmuz 2021'de Süleymanpaşa ilçesi Karadeniz Mahallesi'nde çıkan bir kavga ihbarına müdahale ettiği sırada pompalı tüfekle vurularak ağır yaralanan ve 3 Ekim 2021'de tedavi gördüğü hastanede şehit olan Çarşı ve Mahalle Bekçisi Fırat Doğan'ın emanetini unutmadı. Şehidin ailesini ziyaret eden ekipler, Fenerbahçe taraftarı olan oğluna Fenerbahçe forması, kızına ise Milli Takım forması hediye etti. Ziyarette şehidin çocuklarıyla eğlenceli vakit geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, kahraman şehitlerin ailelerinin kendileri için büyük bir değer taşıdığını ve her zaman yanlarında olmaya devam edeceklerini belirtti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü, Şehit Bekçi Fırat Doğan'ın Ailesini Ziyaret Ettin - Son Dakika


10:14 İmralı’da çekilen toplu fotoğrafta dikkat çeken detay Herkesin aklında aynı soru var İmralı'da çekilen toplu fotoğrafta dikkat çeken detay! Herkesin aklında aynı soru var
09:44 “Bahçeli vefat etti“ diyen Gelecek Partili başkan partisi tarafından görevden alındı "Bahçeli vefat etti" diyen Gelecek Partili başkan partisi tarafından görevden alındı
08:44 AK Partili Şamil Tayyar’dan “Öcalan“ sorusu: Çağrının ek protokolü söz konusu mu AK Partili Şamil Tayyar'dan "Öcalan" sorusu: Çağrının ek protokolü söz konusu mu?
02:55 ABD’den Öcalan’ın çağrısına ilk yorum: Bu çok önemli bir gelişme ABD'den Öcalan'ın çağrısına ilk yorum: Bu çok önemli bir gelişme
22:16 Öcalan’ın mesajına IKBY, SDG ve PYD’den yanıt Öcalan'ın mesajına IKBY, SDG ve PYD'den yanıt
14:54 İrem Derici, 21 yaşındaki ünlü oyuncuya tepki gösterdi: Kendine gel kız İrem Derici, 21 yaşındaki ünlü oyuncuya tepki gösterdi: Kendine gel kız
14:53 Mine Tugay’ın 15 yıldır dinmeyen acısı Mine Tugay'ın 15 yıldır dinmeyen acısı
14:52 Napoli kanadından Galatasaraylıları yıkan Osimhen açıklaması Napoli kanadından Galatasaraylıları yıkan Osimhen açıklaması
14:40 Kart sahipleri dikkat Sayıları her hafta artıyor Kart sahipleri dikkat! Sayıları her hafta artıyor
14:36 Sobadan sızan gazdan ölen 3 kardeşin cenazesinde yürek burkan görüntü Sobadan sızan gazdan ölen 3 kardeşin cenazesinde yürek burkan görüntü
14:34 Fenerbahçe’nin kasasına rekor gelir Paraları koyacak yer bulamayacaklar Fenerbahçe'nin kasasına rekor gelir! Paraları koyacak yer bulamayacaklar
14:29 Devlet sohbet odalarında müstehcen mesajlar paylaşan 100’den fazla istihbaratçı işten çıkarıldı Devlet sohbet odalarında müstehcen mesajlar paylaşan 100'den fazla istihbaratçı işten çıkarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2025 10:49:59. #1.12#
SON DAKİKA: Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü, Şehit Bekçi Fırat Doğan'ın Ailesini Ziyaret Ettin - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.