Tekirdağ sahillerinde Kurban Bayramı tatili yoğunluğu devam ediyor - Son Dakika
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Yerel

Tekirdağ sahillerinde Kurban Bayramı tatili yoğunluğu devam ediyor

Tekirdağ sahillerinde Kurban Bayramı tatilinin sona ermesine 2 gün kala bile yoğunluk devam ediyor. Tatilciler denizin ve güzel havanın tadını çıkarırken, sahillerdeki hareketlilik yerel esnafı memnun etti. Tatilin sona ermesiyle birlikte sahillerde sakin bir ortamın oluşması bekleniyor.

22.06.2024 15:51
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Tekirdağ sahillerindeki Kurban Bayramı tatili yoğunluğu, tatilin sona ermesine 2 gün kalmasına rağmen devam ediyor.

Ülke genelinde 9 günlük Kurban Bayramı tatilini değerlendirmek amacıyla tatil beldelerine akın eden vatandaşların oluşturduğu yoğunluk, tatilin bitmesine 2 gün kalmasına rağmen devam ediyor. Tekirdağ içinden ve dışından gelenler, Kumbağ Mahallesi'ndeki plajlarda denizin ve sıcak havanın tadını çıkardı. Vatandaşların oluşturduğu yoğunluk dron kamerasına da yansıdı. Bazı vatandaşlar çocuklarıyla birlikte denize girip yüzmenin keyfini yaşarken, diğerleri ise plajlardaki şezlonglara uzanarak güneşin ve güzel havanın tadını çıkardı. Kimileri ise deniz kenarında yürüyüş yaparak ya da sahil boyunca kurulan kafelerde oturarak vakit geçirdi.

Pazar günü itibarıyla sona erecek olan Kurban Bayramı tatilinin ardından sahillerde yaşanan bu yoğunluğun yerini sakin bir ortama bırakması bekleniyor. Tatil boyunca turizm sektöründe hareketlilik yaşanırken, yerel esnaf bu yoğunluktan memnun kaldı. Tatilciler, tatil beldelerinden dönmeden önce son günlerin tadını çıkararak geri dönüş hazırlıklarına başladı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tekirdağ sahillerinde Kurban Bayramı tatili yoğunluğu devam ediyor - Son Dakika

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