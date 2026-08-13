Saray ve Vize\'de Denize Giriş Yasaklandı

Tekirdağ'ın Saray ilçesi ile Kırklareli'nin Vize ilçesinde, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle denize girişlere 1 gün süreyle ara verildi.

Tekirdağ Valiliği tarafından yapılan duyuruda, Saray ilçesinde bugün denize girilmesinin yasaklandığı bildirildi. Kararın, denizde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla alındığı belirtildi. Kırklareli'nin Vize ilçesinde de benzer bir karar uygulanırken, ilçedeki tüm plajlarda 13 Ağustos 2026 günü boyunca denize girmek yasaklandı.

Yetkililer, hava ve deniz şartları normale dönene kadar vatandaşların alınan karara uymalarını ve yasak bulunan bölgelerde denize girmemelerini istedi.