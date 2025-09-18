Tekman Beyköy Mahallesi Yolu Sıcak Asfaltla Kaplanarak Çamur Sorununa Son Verdi - Son Dakika
Tekman Beyköy Mahallesi Yolu Sıcak Asfaltla Kaplanarak Çamur Sorununa Son Verdi

Tekman Beyköy Mahallesi Yolu Sıcak Asfaltla Kaplanarak Çamur Sorununa Son Verdi
18.09.2025 09:38  Güncelleme: 09:40
Erzurum'un Tekman ilçesine bağlı Beyköy mahallesinin stabilize yolu sıcak asfaltla kaplandı. Mahalle Muhtarı Orhan Akkuş, çalışmaların tamamlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti ve artık çamur sıkıntısı çekmeyeceklerini belirtti.

Erzurum'un Tekman ilçesi Beyköy mahallesi stabilize olan yolu sıcak asfalta kavuştu.

İlçe merkezine 20 kilometre, ana yol ayrımına 6 kilometre mesafede olan Tekman Beyköy mahallesinin yolu sıcak asfalt ile buluşarak çamur sıkıntısından kurtuldu.

Tekman Belediyesi'nce yapılan yol çalışmalarında sona gelindi. Mahalle Muhtarı Orhan Akkuş, çalışanları bir an olsun yalnız bırakmadan gerektiğinde bir operatör gibi gerektiğinde bir işçi gibi çalışarak yolun bitimi için yoğun çaba sarf ediyor.

Muhtar Orhan Akkuş, "Yolun asfalt yapımı için yoğun çaba sarf ettik. Başta Tekman belediye başkanı olmak üzere yolun asfalt olmasında emeği geçen herkese mahallemiz adına teşekkür ederim. Asırlardır hem son bahar hem de ilkbahar yağışların da oluşan çamurlar da mahallemize gidip gelemezdik. Bizleri bu sıkıntıdan kurtaran emek sarf eden herkesten Allah razı olsun" dedi.

Çalışmalara Tekman Belediyesi iş makinaları ile destek verdi. Tekman belediyesi fen işleri tarafında daha önce de ilçe merkezine 7 kilometre mesafede olan Karapınar mahallesinin de yolunu sıcak asfalt ile kaplamıştı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, erzurum, Beyköy, Tekman, Güncel, Ulaşım, Yerel, Yaşam, Akkuş, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tekman Beyköy Mahallesi Yolu Sıcak Asfaltla Kaplanarak Çamur Sorununa Son Verdi - Son Dakika

SON DAKİKA: Tekman Beyköy Mahallesi Yolu Sıcak Asfaltla Kaplanarak Çamur Sorununa Son Verdi - Son Dakika
