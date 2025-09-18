Tekman Beyköy Mahallesi Yolu Sıcak Asfaltla Kaplanarak Çamur Sorununa Son Verdi

Erzurum'un Tekman ilçesi Beyköy mahallesi stabilize olan yolu sıcak asfalta kavuştu.

İlçe merkezine 20 kilometre, ana yol ayrımına 6 kilometre mesafede olan Tekman Beyköy mahallesinin yolu sıcak asfalt ile buluşarak çamur sıkıntısından kurtuldu.

Tekman Belediyesi'nce yapılan yol çalışmalarında sona gelindi. Mahalle Muhtarı Orhan Akkuş, çalışanları bir an olsun yalnız bırakmadan gerektiğinde bir operatör gibi gerektiğinde bir işçi gibi çalışarak yolun bitimi için yoğun çaba sarf ediyor.

Muhtar Orhan Akkuş, "Yolun asfalt yapımı için yoğun çaba sarf ettik. Başta Tekman belediye başkanı olmak üzere yolun asfalt olmasında emeği geçen herkese mahallemiz adına teşekkür ederim. Asırlardır hem son bahar hem de ilkbahar yağışların da oluşan çamurlar da mahallemize gidip gelemezdik. Bizleri bu sıkıntıdan kurtaran emek sarf eden herkesten Allah razı olsun" dedi.

Çalışmalara Tekman Belediyesi iş makinaları ile destek verdi. Tekman belediyesi fen işleri tarafında daha önce de ilçe merkezine 7 kilometre mesafede olan Karapınar mahallesinin de yolunu sıcak asfalt ile kaplamıştı. - ERZURUM