Tekman'da 23 Nisan Çocuk Festivali Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Yerel

Tekman'da 23 Nisan Çocuk Festivali Coşkuyla Kutlandı

Tekman\'da 23 Nisan Çocuk Festivali Coşkuyla Kutlandı

Tekman Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen 23 Nisan Çocuk Festivali, Tekman Kapalı Spor Salonu'nda çocukların katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu. Festivalde çeşitli etkinlikler düzenlenerek çocukların mutluluğu ve coşkusu ön plana çıktı.

23.04.2025 09:59  Güncelleme: 10:02
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Tekman Kaymakamlığı koordinesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen 23 Nisan Çocuk Festivali, Tekman Kapalı Spor Salonu'nda büyük bir coşkuya sahne oldu.

"Çocuklar için şenlik, Tekman için festival" temasıyla gerçekleşen organizasyon, yalnızca bir kutlama değil; kırsal mahallelerden gelen yüzlerce çocuğun hayatında unutulmaz bir anı olarak yer etti.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Bilim Erzurum, Erzurum İl Kültür Turizm Müdürlüğü, İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü, Baklavacı Selami Usta etkinliğe katkı sağlayanlar arasında oldu.

İki gün süren festivalde, şişme oyun alanları, palyaço gösterileri, animasyonlar, Bilim Erzurum deneyimleri, gezici kütüphane etkinliği, konserler ve yaş pasta atölyesi gibi birçok renkli faaliyet yer aldı. Etkinliğe planlı olarak katılan öğrenci gruplarının yanı sıra, düzenlenen "serbest katılım" saatinde veliler de çocuklarıyla birlikte festival alanını doldurdu.

Kaymakam Hasan Raşit Taşkın'ın katılımıyla gerçekleştirilen pasta kesimi anı, etkinliğin en keyifli anlarından biri olarak hafızalarda yer etti. Çocukların heyecanı ve mutluluğu gözlerinden okunurken, aileler ve öğretmenler de bu anlamlı günün bir parçası olmaktan büyük memnuniyet duydu.

Tekman'ın dört bir yanından gelen çocukları buluşturan bu festival, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın ruhuna yaraşır bir şekilde, birlik, neşe ve kardeşlik içinde kutlandı.

Bin 200 öğrencinin katılımıyla şenlik coşkusu

Tekman'ın 2 bin 237 metrekarelik yüzölçümü ile 71 mahallesi ve 47 mezrasından gelen ilköğretim öğrencileri, Tekman Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen şenlikte bir araya geldi. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte çocuklar gönüllerince eğlendi.

Başta Kaymakam Hasan Raşit Taşkın olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür eden öğrenciler, bu güzel etkinliğin her yıl tekrarlanmasını diledi.

Öğrenci Velileri ise "Başta ilçe Kaymakamımız olmak üzere bu tür etkinliklerde emeği geçen her kesten Allah razı olsun. İlçemizde ilk defa böyle güzel organizasyonlar yapılıyor. Emeği geçen her kese teşekkür ederiz" diyerek memnuniyetlerini ifade ettiler. - ERZURUM

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tekman'da 23 Nisan Çocuk Festivali Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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