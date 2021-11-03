Tekman Kaymakamı Çimşir, Büyükşehir Belediyesi şantiyesini ziyaret etti - Son Dakika

Tekman Kaymakamı Burak Çimşir Erzurum Büyükşehir Belediyesi Tekman şantiyesini ziyaret ederek ESKİ, kırsal hizmetler ve itfaiye biriminin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Personelle sohbet eden Kaymakam Çimşir, Tekman şantiye amiri Yavuz İbrahimoğulları'nda çalışmalarla ilgili bilgiler aldı.

Kaymakam Çimşir personelle hetaben yaptığı konuşmada, "Kış'a girdik yörenin şartları belli vatandaşlarımızın mağdur olmaması için elbirliği ile gayret edip sıkıntıları en az sürede atlatacağız" dedi.

Öte yandan Tekman Kaymakamı Burak Çimşir, ESKİ Güney İlçeler Daire Başkanı Mehmet Uzun ve Güney İlçeler Şube Müdürü Maksut Kotan dan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Güney İlçeler Daire Başkanı Mehmet Uzun, "Bizler ESKİ ekibi olarak vatandaşlarımızın mağduriyetini en kısa zamanda gidermek için yoğun çaba sarf ediyoruz" dedi.

Kaymakam Çimşir ve ESKİ Güney İlçeler Daire Başkanı Mehmet Uzun ve personellerle beraber hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra Büyükşehir Belediye şantiyesinden ayrıldı. - ERZURUM