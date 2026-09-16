TEKNOFEST 2026 teknoloji yarışmalarının finalleri Diyarbakır\'da başladı

TEKNOFEST 2026 kapsamında düzenlenen 11 teknoloji yarışmasının finalleri Diyarbakır'da başladı. 13 farklı ülkeden finalist takımlar, geliştirdikleri teknoloji ve projelerle dereceye girmek için mücadele edecek. Yarışmalara toplam 571 bin 586 takım ve 1 milyon 326 bin 322 takım üyesi başvurdu.

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, 2026 yılında teknoloji yarışmalarının önemli duraklarından biri olarak Diyarbakır'ı teknoloji tutkunları ve geleceğin mühendisleriyle buluşturuyor. TEKNOFEST 2026 kapsamında Diyarbakır'da toplam 11 teknoloji yarışmasının final heyecanı yaşanacak. Yarışmaların üçü 16-18 Eylül tarihlerinde Dicle Üniversitesinde, sekizi ise 18-20 Eylül tarihlerinde Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilecek.

Diyarbakır'da finalleri düzenlenecek yarışmalara toplam 571 bin 586 takım ve 1 milyon 326 bin 322 takım üyesi başvurdu. Değerlendirme aşamalarının ardından 677 takım ve 2 bin 925 yarışmacı finalist olmaya hak kazandı. Finaller, Türkiye'nin yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kosova, Afganistan, Pakistan, Bangladeş, Azerbaycan, İtalya, İngiltere, Gürcistan, Amerika Birleşik Devletleri, Yunanistan ve Endonezya'dan yarışmacıları Diyarbakır'da buluşturacak. Böylece 13 farklı ülkeden finalist takımlar, geliştirdikleri teknoloji ve projelerle dereceye girmek için mücadele edecek.

Dicle Üniversitesi'nde teknoloji heyecanı

Diyarbakır'daki TEKNOFEST yarışmalarının ilk adresi Dicle Üniversitesi olacak. 16-18 Eylül 2026 tarihleri arasında üniversitede üç yarışmanın finalleri düzenlenecek.

İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışması Ortaokul Seviyesi, SANKO yürütücülüğünde gerçekleştirilecek. Toplam 189 bin 701 takımın başvurduğu yarışmada 101 takım finalist olarak mücadele edecek. Gençler; astronomi ve uzay teknolojilerinden doğa bilimleri ve çevresel farkındalığa, sağlık ve iyi yaşam teknolojilerinden eğitim teknolojilerine kadar farklı alanlarda geliştirdikleri projeleri sergileyecek.

İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışması Lise Seviyesi ise AFAD, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İGA yürütücülüğünde düzenlenecek. 250 bin 637 takımın başvurduğu yarışmada Türkiye, Afganistan, Bangladeş, Kosova ve Pakistan'dan toplam 78 finalist takım yer alacak.

Dicle Üniversitesindeki bir diğer önemli mücadele Sağlıkta Yapay Zeka Yarışması olacak. T.C. Sağlık Bakanlığı ve TÜSEB yürütücülüğünde gerçekleştirilecek yarışmada 4 bin 127 başvuru arasından seçilen 63 takım finale çıkacak. Lise seviyesinde kardiyoloji, üniversite ve üzeri seviyede ise genetik alanlarında yapay zeka temelli yenilikçi çözümler yarışacak.

Mezopotamya fuar alanı 8 yarışmaya ev sahipliği yapacak

Diyarbakır'daki TEKNOFEST yarışmalarının bir diğer adresi de 18-20 Eylül tarihlerinde Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi olacak. Burada teknoloji ve mühendisliğin farklı alanlarından toplam sekiz yarışmanın finalleri gerçekleştirilecek.

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğündeki Sanayide Robotik Uygulamalar Yarışması, TEI yürütücülüğündeki Jet Motor Tasarım Yarışması, TÜBİTAK yürütücülüğündeki İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışması İlkokul Seviyesi ile Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması Diyarbakır'da finalistlerini buluşturacak.

Ayrıca ASELSAN, TÜBİTAK ve CEZERİ yürütücülüğündeki Havacılıkta Yapay Zeka Yarışması, TÜBİTAK ve YONGATEK yürütücülüğündeki Çip Tasarım Yarışması, ASELSAN yürütücülüğündeki Elektronik Harp Yarışması ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğündeki TEKNOFEST Mesleki Yetenek Yarışması da Mezopotamya Fuar Alanında gerçekleştirilecek.

Özellikle Elektronik Harp Yarışması, 500 bin TL'lik birincilik, 400 bin TL'lik ikincilik ve 300 bin TL'lik üçüncülük ödülüyle dikkat çekiyor. Yarışmada derece ödüllerinin yanı sıra En İyi Takım Ruhu, En İyi Sistem Mimarisi, En İyi Yapay Zeka Teknoloji Uygulamaları ve En İyi Kullanıcı Arayüz Yazılımı gibi prestij ödülleri de verilecek.

TEKNOFEST Mesleki Yetenek Yarışmasında ise kaynakçılıktan marangozluğa, elektrik tesisatından PCB montajına, mekatronikten orta gerilim teknolojilerine ve akıllı fabrika sistemleri programlamaya kadar geniş bir yelpazede gençlerin mesleki becerileri yarışacak. Yarışmanın üniversite seviyesinde birinci olan takım 500 bin TL ödülün sahibi olacak.

571 binden fazla takımın başvurduğu yarışmaların finali Diyarbakır'da

Diyarbakır'da gerçekleştirilecek 11 yarışma, ilkokuldan üniversite ve üzeri seviyeye kadar farklı yaş ve eğitim gruplarından gençleri aynı teknoloji ekosisteminde buluşturacak. Yapay zeka, sağlık, biyoteknoloji, çip tasarımı, elektronik harp, jet motorları, robotik sistemler ve mesleki teknolojiler gibi stratejik alanlarda geliştirilen projeler Diyarbakır'da sergilenecek.

TEKNOFEST 2026 teknoloji yarışmaları genelinde ise 62 ana kategori ve 145 alt kategoride Türkiye'nin 81 ilinden ve 97 farklı ülkeden yoğun katılım sağlandı. Yarışmalara 730 binin üzerinde takım ve 1 milyon 600 binin üzerinde yarışmacı başvurdu. Yarışmacılara 100 milyon TL'nin üzerinde maddi destek sağlanırken, 75 milyon TL'nin üzerinde ödül veriliyor.

TEKNOFEST Güneydoğu, 30 Eylül-4 Ekim 2026 tarihleri arasında Şanlıurfa GAP Havalimanında gerçekleştirilecek.

Diyarbakır'da 16 Eylül'de başlayacak teknoloji yarışmaları ise TEKNOFEST Güneydoğu yolunda bölgenin gençlerini bilim, teknoloji, mühendislik ve inovasyon ekseninde bir araya getirerek büyük festival heyecanının önemli duraklarından biri olacak.

TEKNOFEST 2026 DİYARBAKIR yarışma takvimi

16-18 Eylül 2026 - Dicle Üniversitesi, İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışması - Ortaokul Seviyesi, İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışması - Lise Seviyesi, Sağlıkta Yapay Zeka Yarışması

18-20 Eylül 2026 - Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi: Sanayide Robotik Uygulamalar Yarışması, Jet Motor Tasarım Yarışması, İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışması - İlkokul Seviyesi, Havacılıkta Yapay Zeka Yarışması, Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması, Çip Tasarım Yarışması, Elektronik Harp Yarışması, TEKNOFEST Mesleki Yetenek Yarışması