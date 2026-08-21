TEKNOFEST’e ücretsiz ulaşım - Son Dakika
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TEKNOFEST’e ücretsiz ulaşım

TEKNOFEST’e ücretsiz ulaşım
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gölcük'teki TEKNOFEST Mavi Vatan etkinlikleri için ücretsiz deniz seferleri ve 9 noktadan ring seferleri düzenliyor. Ulaşım pazar gününe kadar ücretsiz.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından, Gölcük'te düzenlenen TEKNOFEST Mavi Vatan etkinliklerine katılmak isteyen ziyaretçiler için ücretsiz deniz ve ring seferleri gerçekleştiriliyor.

Pazar gününe kadar sürecek olan festivale vatandaşların karayolu trafiğine girmeden ulaşabilmesi amacıyla İzmit Körfezi'nde üç farklı güzergahta deniz ulaşımı sağlanıyor. Gün boyu ücretsiz olarak devam eden seferler; İzmit 1 Mart Vapur İskelesi ile Gölcük İskelesi, Tütünçiftlik İskelesi ile Değirmendere İskelesi ve Derince İskelesi ile Kavaklı İskelesi arasında gerçekleştiriliyor.

İzmit 1 Mart Vapur İskelesi'nden saat 07.15'te başlayan seferler gün boyunca 30 dakika arayla karşılıklı olarak sürdürülürken, Gölcük'ten İzmit'e son vapur ise 21.15'te hareket ediyor.

Özel araçlar için 9 noktadan ring seferi

Festivale özel araçlarıyla katılmak isteyen ziyaretçiler için ise belirlenen otopark alanlarından ücretsiz ring seferleri düzenleniyor.

Buna göre ziyaretçiler araçlarını; Gölcük Eski Sanayi, Necati Çelik Devlet Hastanesi, Yüzbaşılar Sahili, Roma Mezarı/Konca Karavan Otoparkı, Yeniköy Tır Parkı, Tütünçiftlik Otoban Üstü, Tütünçiftlik Sahili, İzmit Sahil Otoparkı (NCity) ve Yeniköy 2'nci otopark alanlarına bırakarak ring araçlarıyla etkinlik alanına ulaşabiliyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel TEKNOFEST’e ücretsiz ulaşım - Son Dakika

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