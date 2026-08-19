TEKNOFEST Mavi Vatan ziyaretçileri için ücretsiz ulaşım hizmeti sağlanacak

Kocaeli'de yarın başlayacak TEKNOFEST Mavi Vatan etkinliği için ulaşım güzergahları belirlendi. Ziyaretçiler, gün boyu karşılıklı düzenlenecek ücretsiz vapur seferlerinin yanı sıra, 9 farklı noktada oluşturulan otopark alanlarından kalkacak ring araçlarıyla festival alanına ulaşabilecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gölcük Tersanesi Komutanlığında 20-23 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek TEKNOFEST Mavi Vatan etkinlikleri için ziyaretçilere ücretsiz ulaşım hizmeti sağlanacağını bildirdi.

Ziyaretçiler; İzmit 1 Mart Vapur İskelesi-Gölcük İskelesi, Tütünçiftlik İskelesi-Değirmendere İskelesi ve Derince İskelesi-Kavaklı İskelesi güzergahlarında gün boyu hizmet verecek ücretsiz vapur seferlerinden yararlanabilecek.

İzmit İskelesi'nden saat 07.15'te başlayacak ve 30 dakika aralıklarla karşılıklı yapılacak seferlerin sonuncusu, Gölcük'ten saat 21.15'te gerçekleştirilecek.

9 farklı noktadan ücretsiz ring seferi

Özel araçlarıyla gelecek ziyaretçiler için de kentin farklı bölgelerinde otopark alanları oluşturuldu. Vatandaşlar araçlarını; Gölcük Eski Sanayi, Necati Çelik Devlet Hastanesi, Yüzbaşılar Sahil, Roma Mezarı/Konca Karavan Otopark, Yeniköy TIR Parkı, Tütünçiftlik Otoban Üstü, Tütünçiftlik Sahil, İzmit NCity ve Yeniköy 2 otoparklarına bırakabilecek. Ziyaretçilerin bu otopark alanlarından festival alanına ulaşımları ise ücretsiz ring servisleriyle sağlanacak.

Etkinlik süresince uygulanacak sefer güzergahları ve saat bilgilerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabileceği kaydedildi.