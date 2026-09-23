TEKNOFEST otonom sistem yarışması Adıyaman'da yapıldı, yaklaşık 263 yarışmacı katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TEKNOFEST otonom sistem yarışması Adıyaman'da yapıldı, yaklaşık 263 yarışmacı katıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TEKNOFEST otonom sistem yarışması Adıyaman\'da yapıldı, yaklaşık 263 yarışmacı katıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'da TEKNOFEST 2026 kapsamında düzenlenen otonom sistem yarışmasına TUSAŞ koordinasyonunda 30 takımdan yaklaşık 263 yarışmacı katıldı. Bazı yarışmacıların dronları uçuş esnasında yere düştü.

TEKNOFEST 2026 kapsamında düzenlenen 'İleri Otonom Sistemler Tasarım ve Operasyon Yarışması' Adıyaman'da düzenleniyor.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) koordinasyonunda düzenlenen yarışmada gençler, otonom sistemler, insansız hava ve kara araçları, yapay zeka, görüntü işleme ve sistem entegrasyonu alanlarında geliştirdikleri projelerle mücadele ediyor. Yarışma kapsamında takımlardan, afet sonrası oluşabilecek operasyonel durumları simule eden bir senaryo içerisinde İnsansız Hava Aracı (İHA) ve İnsansız Kara Aracı'nın (İKA) koordineli şekilde görev yapacağı otonom bir sistem geliştirmeleri bekleniyor.

Operasyon sahasında İKA'nın başlangıç noktasından hedef bölgeye ulaşabilmesi için farklı güzergahlar bulunuyor. Yarışma günü bu güzergahlardan yalnızca biri açık bırakılırken, diğer güzergahlar fiziksel engellerle kapatılıyor. Takımların geliştirdiği sistemlerin, görev sırasında açık güzergahı otonom olarak tespit etmesi gerekiyor. Drone ile gerçekleştirilen görev test uçuşunda ise İHA'ların belirlenen test alanında açık güzergahı görüntü işleme ve yapay zeka algoritmalarıyla tespit ederek elde edilen bilgiyi gerçek zamanlı olarak Yer Kontrol İstasyonu'na aktarması bekleniyor.

30 takımdan yaklaşık 263 yarışmacının yer aldığı yarışmada heyecanlı anlar yaşandı. Bazı yarışmacılar yarışmayı sorunsuz bir şekilde tamamlarken bazı yarışmacıların ise dronları uçuş esnasında yere düştü.

Kaynak: İHA
TeknolojiHavacılıkTeknofestAdıyamanEğitimTUSAŞYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İki gün arayla iki duvar çöktü Zeytinburnu’nda yıkım komşu apartmanı vurdu, aile karakola başvurdu İki gün arayla iki duvar çöktü! Zeytinburnu'nda yıkım komşu apartmanı vurdu, aile karakola başvurdu
Sakarya’daki anne cinayetinde karar çıktı 16 yaşındaki zanlı tutuklandı, yaralı kuzen hastanede Sakarya'daki anne cinayetinde karar çıktı! 16 yaşındaki zanlı tutuklandı, yaralı kuzen hastanede
Simeone’den rakibi Barcelona’ya övgü dolu sözler Simeone'den rakibi Barcelona'ya övgü dolu sözler
Emin Olcay’dan savcıya ifade sonrası ilk sözler Emin Olcay'dan savcıya ifade sonrası ilk sözler
Fransa, UCM tutuklama emrine rağmen Netanyahu’nun uçağına hava sahasını açtı Fransa, UCM tutuklama emrine rağmen Netanyahu'nun uçağına hava sahasını açtı
İran, Hürmüz Boğazı’nda geçiş düzenlemelerine uymayan gemilerin yüklerine el koymaya hazırlanıyor İran, Hürmüz Boğazı'nda geçiş düzenlemelerine uymayan gemilerin yüklerine el koymaya hazırlanıyor
17:13
Vlahovic’ten Serenay Sarıkaya’ya sürpriz O fotoğrafı beğendi
Vlahovic'ten Serenay Sarıkaya'ya sürpriz! O fotoğrafı beğendi
16:30
Kılıçdaroğlu’ndan yeni açıklama Yavaş’ı kendi sözleriyle vurdu
Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama! Yavaş'ı kendi sözleriyle vurdu
16:14
BM Genel Kurulu’nda konuşan Şara, İsrail’e resti çekti
BM Genel Kurulu'nda konuşan Şara, İsrail'e resti çekti
15:52
Tüm gözler TBMM’de İşte il olmaya aday 24 ilçemiz
Tüm gözler TBMM'de! İşte il olmaya aday 24 ilçemiz
15:48
Mansur Yavaş’ın istifasının ardından Özgür Özel’den ilk açıklama
Mansur Yavaş'ın istifasının ardından Özgür Özel'den ilk açıklama
14:30
Mansur Yavaş’ın ardından CHP’de istifa dalgası Belediye başkanları bir bir partiden ayrılıyor
Mansur Yavaş'ın ardından CHP'de istifa dalgası! Belediye başkanları bir bir partiden ayrılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2026 17:18:57. #7.13#
SON DAKİKA: TEKNOFEST otonom sistem yarışması Adıyaman'da yapıldı, yaklaşık 263 yarışmacı katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement