Teknoloji Bağımlılığı Semineri

Afyonkarahisar'da Kur'an kursu öğrencilerine yönelik 'Teknoloji Bağımlılığı' konulu seminer verildi.

Yeşilay Yaşam Becerileri Formatörü İdris Dede, İl Müftülüğüne bağlı Miftah Kur'an Kursu öğrencilerine yönelik "Teknoloji Bağımlılığı" konulu bir seminer verdi. Seminerde teknoloji kullanımının günlük yaşam üzerindeki etkileri, bilinçli internet kullanımı, sosyal medya bağımlılığı ve zaman yönetimi gibi konuların ele alındığı seminerde, öğrencilere teknolojinin faydalı ve kontrollü kullanımına dair önemli bilgiler aktarıldı. Bu vesileyle, bağımlılığın bireysel ve sosyal hayata olan olumsuz etkileri hakkında da önemli bir farkındalık oluşturuldu.

Öğrencilerin ilgiyle takip ettiği program, soru-cevap bölümünün ardından, etkinlik Dede'ye hediye takdimi ile son buldu. - AFYONKARAHİSAR