Teknolojiyi vaazlara taşıyan imam

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Bunu da gördük, teknolojiyi vaazlarına taşıdı

TOKAT - Tokat'ın Taşlıçiftlik Fatih Camii din görevlisi Mustafa Çakırtaş, her hafta cuma namazı öncesinde gerçekleştirdiği vaazlarını canlı olarak sosyal medya hesaplarından yayınlarken, hazırladığı görseller ve Kur'an ayetlerini projektör ile cami duvarına yansıtıyor.

Mustafa Çakırtaş, uygulamalarıyla cemaat tarafından "teknolojik imam" olarak tanınıyor. Geleneksel vaaz yöntemlerinin yanı sıra teknolojiyi de kullanan din görevlisi bu yöntemle dini bilgilerin daha anlaşılır ve akılda kalıcı olduğunu düşünüyor. Çakırtaş'ın uygulamaları kimileri tarafından takdir edilirken kimileri tarafından da uygun görülmüyor.

Kimileri görsel destekli vaazların, konuların daha iyi anlaşılmasına ve dinleyicilerin dikkatinin dağılmadan vaazı takip etmesine yardımcı olduğunu belirtirken kimileri de resimli ve görsel vaazın cami içerisinde uygun olmadığını düşünüyor.

Cami cemaatinden Mustafa Sofuoğlu, konuyu Diyanet İşleri Başkanlığı Alo 190 Fetva Hattına sordu. Yetkili soruya "Görselle anlatım cuma namazına engel olmaz" cevabını verdi.