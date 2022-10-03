Tekstil firmalarına "Çırakbul web" uygulamasının tanıtımı yapıldı - Son Dakika
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Tekstil firmalarına "Çırakbul web" uygulamasının tanıtımı yapıldı

03.10.2022 15:43
Tekstil firmalarına "Çırakbul web" uygulamasının tanıtımı yapıldı

İşletmelerin istediği nitelikte çırağı bulabilmesi için, Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak geliştirmiş olduğumuz 'Çırakbul web' uygulamasının tanıtımı yapıldı.

İşletmelerin istediği nitelikte çırağı bulabilmesi için, Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak geliştirmiş olduğumuz 'Çırakbul web' uygulamasının tanıtımı yapıldı.

Ara elaman ihtiyacının karşılanması ve mesleki eğitim merkezi programında karşılaşılan problemlerin çözülmesi için Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki Eğitimden Sorumlu Şube Müdürü Necmettin Beyaz Başkanlığında tekstil ürünleri imalatı (Hazır giyim) yapan işletmelerin yetkilileriyle toplantı yapıldı. Sektörlerin ihtiyaç duyduğu nitelikli ara elaman sorununun çözülmesi için Adıyaman Mimar Sinan Meslek Lisesi bünyesinde moda hazır giyim alanının açılması ve sektörle iş birliğine gidilerek hazır giyim alanında üretim yapılmasıyla ilgili çalışmaların başlatılması kararlaştırıldı. İşletmelerin hazır giyim sektöründe ihtiyaç duydukları makina yedek parçaların Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde kurulan ürün geliştirme merkezinde (ÜRGEM) geliştirilmesi ve meslek liselerinde üretilmesi için istişare yapıldı. İşletmeler, Çırakbul web uygulamasına giriş yaptıktan sonra "İşletme kaydı" menüsünden işletmelerine ait vergi kimlik numarası ve istenen diğer işletme bilgileriyle "İşletme kaydı" oluşturmakta. İşletmeler, "İşletme kaydı" oluşturduktan sonra "Çırak Talebi" menüsüne giriş yaparak ihtiyaç duydukları alan-dallarda, istedikleri nitelikte çırak talebinde bulunmaktadır. Bununla birlikte iş arayan ve çıraklık sistemine dahil olmak isteyen kişiler üye girişi menüsünden kimlik numaraları ve diğer kişisel bilgilerini girerek üyelik oluşturmaktadır. İş arayan ve çıraklık sistemine dahil olmak isteyen kişiler üyelik oluşturduktan sonra iş ilanları menüsünden kendilerine uygun iş ilanlarına başvuru yapmaktadırlar. Bununla birlikte işletmeler, çırak talebi menüsünden ihtiyaç duydukları alan-dallara iş arayanların yapmış oldukları başvuruları görmekte ve işe alacakları kişiler için işlem tesis edebilmektedir. İş arayan ve çıraklık sistemine dahil olmak isteyen kişiler ise "Başvurularım" menüsünden başvurdukları iş ilanların sonucunu takip edebilmektedir. İşe alınacak kişiler, işletmeler tarafından, mesleki eğitim merkezi programı uygulayan okullara, yönlendirilerek çıraklık sistemine dahil edilmektedir. Çıraklık sistemine dahil edilen kişiler ortaokul mezunu olup, lise diploma programına kayıt olmuşsa bu kişiler için, 9., 10. ve 11. sınıflarda asgari ücretin yüzde 30, 12. Sınıfta ise yüzde 50'si oranında devlet katkısı verilir. Bu kişiler haftanın 4-5 günü işe, 1 günü okula gider. Mezun olmaları durumunda bu kişilere meslek lisesi diploması + ustalık belgesi + iş yeri açma belgesi verilecek.

En az lise mezunu olanlar ise 27 haftalık ustalık telafi programına dahil edilecek ve bunlar için ise bu süreçte asgari ücretin yüzde 50'si kadar devlet desteği verilecek. - ADIYAMAN

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Kaynak: İHA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Mimar Sinan, Adıyaman, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tekstil firmalarına 'Çırakbul web' uygulamasının tanıtımı yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekstil firmalarına "Çırakbul web" uygulamasının tanıtımı yapıldı - Son Dakika
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