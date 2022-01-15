Üye Girişi
Tel Abyad'da 'Barış Pınarı Caddesi' hizmete açıldı - Son Dakika

Tel Abyad'da 'Barış Pınarı Caddesi' hizmete açıldı

15.01.2022 00:57
Tel Abyad'da 'Barış Pınarı Caddesi' hizmete açıldı

Suriye'nin Tel Abyad kentinde, Türkiye'nin girişimleriyle yapılan Barış Pınarı Caddesi hizmete açılmasının ardından sosyal hayata yapacağı katkının yanı sıra yaklaşık 150 kişiye istihdam da sağlayacak.

Suriye'nin Tel Abyad kentinde, Türkiye'nin girişimleriyle yapılan Barış Pınarı Caddesi hizmete açılmasının ardından sosyal hayata yapacağı katkının yanı sıra yaklaşık 150 kişiye istihdam da sağlayacak. DEAŞ terör örgütünden sonra PKK/ YPG terör örgütü tarafından da işgal edilerek adeta harabeye çevrilen Suriye'nin Tel Abyad kenti, Barış Pınarı Harekatıyla terörden tamamen temizlendikten sonra Türkiye'nin girişimleriyle modern bir kent oluyor. Terör örgütü tarafından yağmalanan ve tahrip edilen kamu binaları ile ev ve iş yerleri Türkiye'nin girişimleriyle yeniden inşa edildikten sonra kentin altyapı sorunu da ortadan kaldırıldı. Kentin estetik görüntüsünün iyileştirilmesi ve Suriyelilerin zaman geçirebilmesi için yerel meclis ile birlikte yapılan çalışmayla modern bir cadde düzenlendi. Barış Pınarı ismi verilen cadde, sosyal yaşam alanı olmanın yanında bir çok kişiye de iş imkanı sağlayacak.

Bölgede ilk olan caddenin açılışını Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa Vali Yardımcısı Oğuzhan Erdi Atak, Tel Abyad Yerel Meclis Başkanı Salih Hac Abdullah, İl Jandarma Komutanı Metin Düz ve İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, yerel meclis üyeleri ve bölgede yaşayan halk yaptı.

Fabrika gibi cadde

İlk etapta 150'den fazla kişiye istihdam fırsatı sağlayacak olan Barış Pınarı Caddesinde çocuk eğlence salonu, çocuk parkı ve Barış Pınarı Marketi de yer alıyor. Açılış sonrası caddede bulunan alanları gezen Vali Erin ve beraberindekiler, açılışı yapılan alanın bölge halkına hayırlı olmasını diledi. Caddede Şubat ayı sonunda alışveriş merkezi, tekstil atölyesi, eczane, sebze meyve pazarı ile lokantaların da açılması hedefleniyor.

Vali Abdullah Erin çocukların mutluluğuna ortak oldu

Caddeyi gezen Vali Abdullah Erin, çocuk eğlence salonunu da ziyaret etti. Salondaki çocuklar valiyi karşılarında görünce etrafını sarıp sevinirken, Erin de çocukların ilgisi karşısında büyük bir mutluluk yaşadı. Vali Erin ve beraberindekiler daha sonra marketi gezerek ürünleri kontrol etti. - TEL ABYAD

YORUMLAR
500

Abdullah Erin, İstihdam, Türkiye, Suriye, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Tel Abyad'da 'Barış Pınarı Caddesi' hizmete açıldı - Son Dakika


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediye ettiği bisikleti çalanlar tutuklandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediye ettiği bisikleti çalanlar tutuklandı         
23:32
Boris Johnson bu kez de ışın kılıçlı dans videosuyla gündemde Boris Johnson bu kez de ışın kılıçlı dans videosuyla gündemde         
22:42
Aleyna'nın şüpheli ölümünde davanın seyrini değiştirecek gelişme! Aleyna'nın şüpheli ölümünde davanın seyrini değiştirecek gelişme!         
17:52
Raziye'nin katilinin dosyası kabarık çıktı! Cumhuriyet Savcısı'nı bile tehdit etmiş Raziye'nin katilinin dosyası kabarık çıktı! Cumhuriyet Savcısı'nı bile tehdit etmiş         
17:13
"Ailem beni burada kalmaya zorluyor" deyip intihar etmişti! Enes Kara'nın annesi: Yobazlık ve gericilikle itham edildik "Ailem beni burada kalmaya zorluyor" deyip intihar etmişti! Enes Kara'nın annesi: Yobazlık ve gericilikle itham edildik         
15:28
Tantunicinin yaptığına bakın! Çöpe atılan biberleri, insanlara yedirmek için tek tek topladılar Tantunicinin yaptığına bakın! Çöpe atılan biberleri, insanlara yedirmek için tek tek topladılar         
14:32
58 yaşındaki profesörün öğrencisine attığı taciz mesajları üniversiteyi karıştırdı! İdari ve adli soruşturma başlatıldı 58 yaşındaki profesörün öğrencisine attığı taciz mesajları üniversiteyi karıştırdı! İdari ve adli soruşturma başlatıldı         
13:50
Son Dakika! "Erdoğan'ın adaylığını 3. kez kabul ederlerse YSK üyelerini afişe ederiz" demişti! Selçuk Özdağ hakkında soruşturma başlatıldı Son Dakika! "Erdoğan'ın adaylığını 3. kez kabul ederlerse YSK üyelerini afişe ederiz" demişti! Selçuk Özdağ hakkında soruşturma başlatıldı         
12:17
Son Dakika: Akşener'den öldürülen teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li vekille ilgili flaş açıklama: Fezleke Meclis'te oylanırsa 'evet' oyu vereceğiz Son Dakika: Akşener'den öldürülen teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li vekille ilgili flaş açıklama: Fezleke Meclis'te oylanırsa 'evet' oyu vereceğiz         
11:08
Acun Ilıcalı'dan RTÜK'e: Hasan Can Kaya kararını son derece yanlış buluyorum Acun Ilıcalı'dan RTÜK'e: Hasan Can Kaya kararını son derece yanlış buluyorum         
11:01
Kulis haberi: İçtüzük çalışmalarının bitmemesine sinirlenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti yöneticilerini azarladı Kulis haberi: İçtüzük çalışmalarının bitmemesine sinirlenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti yöneticilerini azarladı         
10:44
Son Dakika! 2021 yılında Türkiye'nin tamamında 1 milyon 491 bin konut satıldı Son Dakika! 2021 yılında Türkiye'nin tamamında 1 milyon 491 bin konut satıldı         
10:12
İstanbul'un göbeğindeki 31 katlı plazadan atlayarak canına kıydı İstanbul'un göbeğindeki 31 katlı plazadan atlayarak canına kıydı         
09:52
45'lik Gülşen, bu sefer de cesur yırtmaç detaylı elbisesiyle "devam" dedi 45'lik Gülşen, bu sefer de cesur yırtmaç detaylı elbisesiyle "devam" dedi         
09:29
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı talep etti, Enes Kara'nın intihar videosuna yayın yasağı getirildi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı talep etti, Enes Kara'nın intihar videosuna yayın yasağı getirildi         
08:17
Senem Kuyucuoğlu hemcinsiyle aşka geldi! Dudak dudağa pozunu paylaştı Senem Kuyucuoğlu hemcinsiyle aşka geldi! Dudak dudağa pozunu paylaştı         
07:52
İspanyol taraftarlar çılgına döndü! Barcelona-Anadolu Efes maçına Ergin Ataman'ın o hareketi damga vurdu İspanyol taraftarlar çılgına döndü! Barcelona-Anadolu Efes maçına Ergin Ataman'ın o hareketi damga vurdu         
07:50

Son Dakika Haberleri
00:43 MasterChef Türkiye yarışmasının şampiyonu kim?
00:33 Millet Partisi Genel Başkanı Aykut Edibali vefat etti
00:29 Bakan Soylu'nun "Kılıçdaroğlu muayenehanede Pensilvanya ile görüştü" sözlerini diş hekimi reddetmedi
23:48 Burak Sergen, kendisinden yaşça küçük kadınla görüntülendi
23:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediye ettiği bisikleti çalanlar tutuklandı
23:31 Erken seçim gündemi sıcaklığını korurken YSK seçime girebilecek siyasi partileri belirledi
23:18 Eşine doğum günü hediyesi olarak kiraladığı uçak düştü
23:08 Rıdvan Dilmen: Yalancılar operasyon yapacağımı söylüyor
22:57 Sağlık Bakanlığı yeni izolasyon rehberini yayınladı!
22:42 Boris Johnson bu kez de ışın kılıçlı dans videosuyla gündemde
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2022 01:05:44. #1.12#
SON DAKİKA: Tel Abyad'da 'Barış Pınarı Caddesi' hizmete açıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement