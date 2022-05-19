TEM'in Bolu Dağı geçişindeki yol çalışması D100'deki işletmecileri sevindirdi - Son Dakika
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TEM'in Bolu Dağı geçişindeki yol çalışması D100'deki işletmecileri sevindirdi

19.05.2022 11:41

TEM'in Bolu Dağı geçişindeki yol çalışması D100'deki işletmecileri sevindirdi Bolu Dağı'nın D100 geçişindeki işletmeciler eski günlerine geri döndü Bolu'da TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli geçişi İstanbul yönünün yol yapım çalışması sebebiyle trafiğe kapatılması, D100 Karayolu Bolu Dağı...

TEM'in Bolu Dağı geçişindeki yol çalışması D100'deki işletmecileri sevindirdi

Bolu Dağı'nın D100 geçişindeki işletmeciler eski günlerine geri döndü

BOLU - Bolu'da TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli geçişi İstanbul yönünün yol yapım çalışması sebebiyle trafiğe kapatılması, D100 Karayolu Bolu Dağı üzerindeki işletmelerde hareketliliğe sebep oldu.

Türkiye'nin en önemli karayolu geçiş güzergahı olan Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönünde Abant-Kaynaşlı kavşakları arasındaki viyadüklerde 16 Mayıs tarihinde genleşme derzi değişimi çalışması başlatıldı. Abant-Kaynaşlı Gişeleri arası İstanbul yönünde devam eden ve 20 Haziran tarihinde sonlandırılacak olan çalışmalar sebebiyle sürücüler Abant Gişeleri'nden D100 Karayoluna yönlendiriliyor. Sürücülerin D100 Karayolu Bolu Dağı geçişini kullanmasıyla birlikte güzergahta bulunan işletmeciler de hareketli günler yaşıyor. Araç yoğunluğunun fazla olması sebebiyle müşteri yoğunluğu yaşayan işletmeciler, eski günlerine döndüklerini belirttiler.

Bolu Dağı'nda 10 yıldır işletmecilik yapan Şaban Çalık, "Şu anki durumdan çok memnunuz. Yoldan geçen misafirlerimizin gidecekleri yerlere sağ salim gitmelerini temenni ederiz. Kışın biraz zor geçti işlerimiz. Şu anda yavaş yavaş güzelleşmeye başladı. Bu yolu tanımayan yeni gençlerimiz Bolu Dağı'nın güzelliğini ve hizmetini gördü. Çok memnun oluyorlar. Otoyolun ve tünelin belli bir süre kapanması bizi çok memnun etti" dedi.

Garson olarak çalışan Süreyya Eren ise, "Eski düzenine geri döndü. Şenlendi. Müşterilerimiz de 'Yol sebebiyle buralara gelip görebiliyoruz. İyi ki kapanmış' diyor. Müşterilerimiz de biz de memnunuz. Yoğunluk var" diye konuştu.

TEM'in Bolu Dağı geçişindeki yol çalışması D100'deki işletmecileri sevindirdi
TEM'in Bolu Dağı geçişindeki yol çalışması D100'deki işletmecileri sevindirdi
TEM'in Bolu Dağı geçişindeki yol çalışması D100'deki işletmecileri sevindirdi
TEM'in Bolu Dağı geçişindeki yol çalışması D100'deki işletmecileri sevindirdi

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Otoyolun Bolu Dağı geçişinde bakım çalışması D-100'deki dinlenme tesislerini hareketlendirdi Otoyolun Bolu Dağı geçişinde bakım çalışması D-100'deki dinlenme tesislerini hareketlendirdi
Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: TEM'in Bolu Dağı geçişindeki yol çalışması D100'deki işletmecileri sevindirdi - Son Dakika
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