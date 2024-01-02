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TEM Otoyolu'nda intihar girişimi dramla sonuçlandı - Son Dakika
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TEM Otoyolu'nda intihar girişimi dramla sonuçlandı

TEM Otoyolu'nda yaşanan intihar girişiminin altından dram çıktı. Ailesi tarafından intihar etmesi için baskı yapıldığı iddia edilen genç kızın ağabeyleri tarafından cinsel istismara uğradığı öne sürüldü. Emniyette 6 adet suç kaydı bulunan genç kızın psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi.

02.01.2024 - 23:00,
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TEM Otoyolu'nda yaşanan intihar girişiminin altından dram çıktı

Ailesi tarafından intihar etmesi için baskı yapıldığı iddia edilen genç kızın ağabeyleri tarafından cinsel istismara uğradığı öne sürüldü

Emniyette 6 adet suç kaydı bulunan genç kızın psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi

İSTANBUL - TEM Otoyolu Sarıyer Seyrantepe mevkisindeki üstgeçitten yola atlayan ve hava yatağına düşen 19 yaşındaki genç kızın hayat hikayesi kan dondurdu. Ailesi tarafından intihar etmesi için baskı yapıldığı iddia edelin genç kızın, ağabeyleri tarafından cinsel istismara uğradığı öne sürüldü.

TEM Otoyolu Sarıyer Seyrantepe mevkiinde 25 Eylül 2023'te yaşanan olayda 19 yaşındaki Zelal A., üstgeçitte intihar girişiminde bulunmuştu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, otoyolun yan yol kısmını trafiğe kapatmış, itfaiye ekipleri ise hava yatağı açmıştı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar çerçevesinde ikna olmayan genç kız, kendini aşağıya atmıştı. Hava yatağına düşen genç kız hafif yaralı olarak kurtarılmış ve ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Genç kızın atladığı o anlar ise kameralara yansımıştı.

"Ailem intihar etmem için baskı yaptı"

Olayın ardından tedavisi tamamlanarak emniyete götürülen genç kızın, intihar girişiminin ardından dram çıktı. Hayat hikayesi kan donduran genç kız ifadesinde, ağabeyleri tarafından 2021 yılında cinsel istismara uğradığı için ailesi tarafından "intihar et" baskısı yapıldığını iddia etti. 6 adet suç kaydı olduğu öğrenilen genç kızın, bir hastanenin psikiyatr bölümüne giriş yaptığı ve ilaç yazıldığı ayrıca yatış önerildiği ancak hastanenin bilgisi olmadan hastaneden ayrıldığı öğrenildi.

3 kez intihara kalkışmış, 1 kez alıkonulmuş

Genç kızın yapılan Genel Bilgi Tarama sorgusunda ise 2021 ve 2022 yılında cinsel istismara uğradığı iddiasıyla ifade verdiği, 3 kez intihar girişiminde bulunduğu bilgisine ulaşıldı. Ayrıca genç kızın geçen sene haziran ayında da ailesi tarafından alıkonulduğu iddiasıyla emniyette şikayetçi olduğu öğrenildi. Son intihar girişiminin ardından emniyette ifadesi alınan genç kızın, adli işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

TEM Otoyolu\'nda intihar girişimi dramla sonuçlandı
Kaynak: İHA
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Seyrantepe, Sarıyer, Suç, 3.Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

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