TEMA Vakfı Balıkesir Temsilcisi Metin Kuter Görevini Bıraktı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

TEMA Vakfı Balıkesir Temsilcisi Metin Kuter Görevini Bıraktı

TEMA Vakfı Balıkesir Temsilcisi Metin Kuter Görevini Bıraktı

Metin Kuter, TEMA Vakfı Balıkesir İl Temsilciliği görevini bıraktığını açıkladı.

05.12.2024 15:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA Vakfı ) Balıkesir İl Temsilcisi Metin Kuter, il temsilciliğini bırakacağını açıkladı. Adı adeta TEMA ile özdeşleşen Metin Kuter'in bırakma kararı çevreciler arasında da üzüntü ile karşılandı.

25 Eylül 2018 tarihinden bu yana TEMA Vakfı Balıkesir İl Temsilciliği görevini yürüten ve başarılı çalışmalarıyla dikkat çeken Kuter, geçtiğimiz Ağustos ayında İstanbul'da yapılan toplantıda ayrılık kararını verdiğini belirtirken "Artık devir teslim zamanı geldi" dedi.

Birlikte görev yaptığı arkadaşları ile vedalaşan Kuter, şunları söyledi:

"Sevgili arkadaşlar sizlerle çok başarılı çalışmalar yaptık. Balıkesir'i hep ön sıralarda tuttuk. İl Temsilciliği görevimi bırakıyorum. Ağustos ayında İstanbul'da yaptığımız toplantıdan sonra ayrılma kararımı vermiştim. Kurumsal anlayışım doğrultusunda çalışmaları bugüne kadar sürdürdüm. Ama bundan sonra da "yaşamak için yaşatma" mücadelesinde hep katkı sunmaya hazırım. Bu süreçte birlikte çalıştığım ilçe sorumlularımıza, il temsilcisi yardımcısı arkadaşlarıma, aktif gönüllülerimize, tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, sivil toplum örgütlerimize, her kademeden okul yöneticilerimize, öğretmen arkadaşlarıma, bize her zaman destek veren Balıkesir medyasına ve desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen genel merkez çalışanlarına çok teşekkür ederim. Çalışmalarımız esnasında hakkımız oluşmuştur . Benden yana helal olsun.. Sizler de hakkınızı helal edin." - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Sivil Toplum, Kültür Sanat, Tema Vakfı, Tema Vakfı, Çevre, Yerel, Yaşam, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Yerel TEMA Vakfı Balıkesir Temsilcisi Metin Kuter Görevini Bıraktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:44 ’’Esenyurt’a döneceğiz’’ diyen Necmi Kadıoğlu, belediye binasında görüntülendi ''Esenyurt'a döneceğiz'' diyen Necmi Kadıoğlu, belediye binasında görüntülendi
15:28 Bölgedeki halk, Hama’yı ele geçiren muhalifleri zılgıtlarla karşıladı Bölgedeki halk, Hama'yı ele geçiren muhalifleri zılgıtlarla karşıladı
15:14 Suriye’de muhalifler, Halep, İdlib ve Tel Rıfat’ın ardından Hama’yı da ele geçirdi Suriye'de muhalifler, Halep, İdlib ve Tel Rıfat'ın ardından Hama'yı da ele geçirdi
15:10 HTŞ, Esad’ın mayolu fotoğraflarını paylaştı HTŞ, Esad'ın mayolu fotoğraflarını paylaştı
22:38 Fransa’da hükümet düştü Barnier, tarihin en kısa süreli başbakanı oldu Fransa'da hükümet düştü! Barnier, tarihin en kısa süreli başbakanı oldu
22:17 Bakan Işıkhan’dan asgari ücret açıklaması: Komisyonu işaret etti Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: Komisyonu işaret etti
22:17 Kenan Yıldız, Juventus’u milyonlarca eurodan etti Kenan Yıldız, Juventus'u milyonlarca eurodan etti
22:15 Fiyatı duyan akın etti Kısa sürede her şey tükendi Fiyatı duyan akın etti! Kısa sürede her şey tükendi
22:09 Suriye’de tehlikeli gelişme Humus’taki hücreler ’Muhalifler gelirse çatışacağız’ diyerek yemin ettiler Suriye'de tehlikeli gelişme! Humus'taki hücreler 'Muhalifler gelirse çatışacağız' diyerek yemin ettiler
21:56 Trump’ın Elon Musk’tan sonra yeni hamlesi NASA’nın başına o ismi getirecek Trump'ın Elon Musk'tan sonra yeni hamlesi! NASA'nın başına o ismi getirecek
21:50 Icardi’den Wanda Nara’ya olay yaratacak gönderme Icardi'den Wanda Nara'ya olay yaratacak gönderme
21:36 Sergen Yalçın, şampiyonluk favorisini açıkladı Sergen Yalçın, şampiyonluk favorisini açıkladı
21:33 Bugün en çok yükselen 3 altcoin Bugün en çok yükselen 3 altcoin!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2024 17:06:05. #1.11#
SON DAKİKA: TEMA Vakfı Balıkesir Temsilcisi Metin Kuter Görevini Bıraktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.