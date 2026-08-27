Temizlik Görevlisi Yavru Kediyi Kuyudan Kurtardı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Temizlik Görevlisi Yavru Kediyi Kuyudan Kurtardı

Temizlik Görevlisi Yavru Kediyi Kuyudan Kurtardı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ta bir temizlik görevlisi, sesini duyduğu yavru kediyi 5 metrelik kuyudan kurtardı.

Sivas'ta namaz kılmak için okulda kalan temizlik görevlisi, duyduğu ses üzerine 5 metrelik kuyuya inerek yavru kediyi kurtardı.

Sivas'ta mesai bitiminde namaz kılmak için okulun alt katına inen temizlik görevlisi İbrahim Naçar, yaklaşık 5 metre derinliğindeki kuyuya düşen yavru kedinin sesini duydu. Okul müdürü ve öğretmenlerinden yardım isteyen Naçar, kuyuya inerek yavru kediyi bulunduğu yerden çıkardı. Olay, Şefik Güngör Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda meydana geldi. Okulda temizlik görevlisi olarak çalışan İbrahim Naçar, mesaisinin sona erdiği sırada namaz kılmak için alt kata indi. Bu sırada yüksek sesle miyavlayan yavru kediyi duyan Naçar, sesin okulun kullanılmayan yaklaşık 5 metre derinliğindeki gider kuyusundan geldiğini fark etti. Durumu okul müdürü ve öğretmenlere bildiren Naçar, onların da yardımıyla kuyuya indi. Yaklaşık 5 metre derinliğe inen Naçar, mahsur kalan yavru kediyi alarak kuyudan sağ salim çıkardı. Kurtarma sırasında anne kedinin de kuyunun başında yavrusunu beklemesi dikkat çekti.

"Hayvanın sesini duydum"

Yaşananları anlatan İbrahim Naçar, "Tam mesai bitimine denk geldi. Aşağı kata namaz kılmak için indiğimde hayvanın sesini duydum. Çok yüksek sesle bağırıyordu. Kuyuya düştüğünü fark ettim. Mesai bitimi olduğu için hocalarımdan ve müdürlerimden yardım istedim. Baktığımızda gerçekten kuyuya düştüğünü gördük. Normalde namazımı evde kılarım ama o gün burada kılmam gerekti. Bu da hayvanın kurtulmasına vesile oldu" dedi.

"Fark etmeseydik hayvan ölecekti"

Naçar, "Bu kuyu okulun gideri olduğu için kullanılmıyordu. Eğer fark etmeseydik hayvan ölecekti. Yaklaşık 5 metre derinliğindeki kuyudan çıkardık. Kurtarma çalışması sırasında annesi de yanımızda bekliyordu" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hayvan Hakları, Sivas, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Temizlik Görevlisi Yavru Kediyi Kuyudan Kurtardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bitcoin yarın düşebilir: İşte nedeni Bitcoin yarın düşebilir: İşte nedeni
Trafik eşkıyaları dehşet saçtı Bisikletliyi ezmek üzerelerdi, inip vahşice saldırdılar Trafik eşkıyaları dehşet saçtı! Bisikletliyi ezmek üzerelerdi, inip vahşice saldırdılar
26 gündür kayıp olan gencin cesedi bulundu 26 gündür kayıp olan gencin cesedi bulundu
Kale direği devrilen çocuk ağır yaralandı Kale direği devrilen çocuk ağır yaralandı
RTEÜ’lü akademisyenden tepki çeken “gavur ülkesi” paylaşımı RTEÜ’lü akademisyenden tepki çeken “gavur ülkesi” paylaşımı
SGK borç yapılandırmasında yeni dönem: 72 aya varan taksit ve düşük faiz SGK borç yapılandırmasında yeni dönem: 72 aya varan taksit ve düşük faiz

13:51
Çocuğunu okula götüren anneyi çıldırtan olay: Yarı çıplak halde...
Çocuğunu okula götüren anneyi çıldırtan olay: Yarı çıplak halde...
13:28
Mehmet Ali Yılmaz’ın oğluna evinde silahlı saldırı
Mehmet Ali Yılmaz’ın oğluna evinde silahlı saldırı
13:24
UEFA’dan Lyon-Fenerbahçe maçı sonrası olay karar
UEFA'dan Lyon-Fenerbahçe maçı sonrası olay karar
12:58
Türkiye’nin altın rezervine dev katkı 5 yılda 17 ton üretilecek
Türkiye’nin altın rezervine dev katkı! 5 yılda 17 ton üretilecek
12:26
Spor salonunda kanlı infaz Tetiğe peş peşe 16 kez bastı
Spor salonunda kanlı infaz! Tetiğe peş peşe 16 kez bastı
11:41
Fidan hocanın paylaşımını görenler yetkilileri göreve çağırdı
Fidan hocanın paylaşımını görenler yetkilileri göreve çağırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2026 14:03:57. #7.12#
SON DAKİKA: Temizlik Görevlisi Yavru Kediyi Kuyudan Kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement